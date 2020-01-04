冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫3倍「食指發黑」…醫一看皺眉：可能要截肢

▲冬天校內掃雪！13歲國中妹手指「爆腫發黑」。（圖／翻攝《今日頭條》）



記者柯振中／綜合報導

清掃校園是大部分學生都有經歷過的事情，不過大陸黑龍江省安達市一名13歲的女國中生日前在校內掃雪，掃完後手竟然凍傷了，爆腫成2、3倍粗，食指甚至發黑了，讓醫生看了直搖頭，不排除截肢的可能。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2019年12月31日，13歲的魯姓女國中生到校後與班上同學一起在校內掃雪，當時她沒有戴手套，就在雪地中工作，原先感到有點痛，但後來手麻掉了，沒感覺到痛，她就沒有理會，繼續掃地。

掃完地後她才發現，手指已經不聽使喚，緊及跟老師報告，才讓媽媽帶去醫院。求醫過程中，媽媽帶著她走了許多家醫院，但小醫院的醫生不敢收治，他們只好到最大的醫院去。

▼國中妹掃雪手指爆腫好幾倍。（圖／翻攝《新聞夜航》）



到了醫院後，當地醫生指出，凍傷的觀察期約為10到15天，魯姓女孩的手剛開始治療，屬於觀察階段，水腫的部分容易恢復，但有部分手指發黑，可能需要逐漸恢復，如果過程不太理想，可能會截肢。

事發的學校校長指出，在學生註冊時，校方都有保上學生責任險，目前仍在跟保險公司聯繫當中，「等到這事完了之後，如果要是不合理的話，咱們找個公方，界定一下子，到底學校有多大責任，個人有多大責任，咱不推卸責任。」學校校長、保險公司與魯女的家長目前仍在協調當中。

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