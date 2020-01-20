港警民衝突不斷「累趴」監警會　前委員無奈：沒有調查權不知怎交代

▲元旦大遊行現場。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反修例」風波已持續超過半年，繼去年7月1日示威者衝擊香港立法會大樓後，監警會隔天宣佈成立專案組，審視反修例觸發的警民衝突。不過，監警會前委員劉文文日前向《明報》表示，專案組工作量繁重，可以說是「不眠不休」，過去一直期盼盡快成立獨立調查委員會（COI），但港府無意成立，她對此感到灰心失望。

據報導，去年下半年幾乎每週都有示威，警民衝突不斷，特首林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會，委託沒有法定調查權力的監警會，審視去年6月9日以來反修例引發的連串警民衝突。對此，原任監警會宣傳及意見調查委員會主席、曾擔任審視反修例衝突的專案組成員之一的劉文文表示，專案組成員只有10餘人，但要不斷審視多場衝突的資料，工作非常繁重，「做到趴在那裡，不眠不休的做，好慘。」

▲去年聖誕節的示威活動。（圖／路透社）

近月投訴警方濫權指控不斷，但監警會沒有調查權一直被詬病。劉文文說，過去認為監警會職權足夠，但經歷這幾個月風波後，發現沒調查權確實構成「掣肘」；其實委員之間及專案組一直期盼政府盡快成立獨立調查委員會，政府可就某些公眾最關注的事件成立，然而至她離任，直至今日，政府仍然無意成立，「現在大家都知道，COI沒可能實現，否則不會有『檢討委員會』。」

另外，劉文文指出，「721」元朗白衣人襲擊市民事件是港人最大心結，自己對警方當晚行動感到「匪夷所思」，深明背負公眾期望，但無奈指出監警會職權很有限，反問「我們如何找出白衫人問話？不知怎向公眾交代，感到無力。」

▲示威者在砸玻璃。（圖／路透社）

對於特首接連增加重任，是否會覺得監警會背負沉重的政治包袱？對此劉文文沒有直接回應，而是表示監警會經過2014年佔中後，已明白要先宏觀理解衝突本身，才可更有效處理當中衍生的投訴個案，因此此次反修例風波，在未收到政府要求前，監警會已明白要做有關工作，幫助公眾理解事件，「但實在沒有預料過風波長逾半年，政府原本可及早修補問題，卻接連錯過可以修補的時機。」

去半年多警民衝突不斷，引發外界對警方行動的爭議，截至本月9日，監警會已接獲528宗須匯報投訴個案。監警會去年7月2日宣佈成立由副秘書長（行動）梅達明統籌的專案組，主動詳細審視6月9日後各項大型公眾活動有關所有事實和情況。