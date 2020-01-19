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港府任期踏入「下半場」　10項「窩心政策」作最後拼搏

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港社會情況近期較為平靜，但政府任期才剛過一半，未來仍有許多挑戰。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政務司司長張建宗19日表示，本屆政府任期剛過了一半，以足球比賽術語，現正踏入「下半場」，要作最後拼搏，政府會全力以赴，「在止暴制亂的同時，竭盡所能，打好扶貧攻堅戰，訂定策略性和前瞻性的政策措施，切實回應社會對退休保障、照顧基層和弱勢社群及保障勞工的訴求，果敢尋求突破，為民解困。」

張建宗指出，特首林鄭月娥14日公布10項改善民生制度性的新措施，涉及過百億元每年經常開支，將惠及過百萬基層市民，當中有長者、勞工、非公屋和非綜援低收入住戶、居住環境惡劣、失業或就業不足人士和弱勢社群。

▼香港政務司司長張建宗。（圖／視覺中國）

▲▼香港署理行政長官張建宗。（圖／CFP）

張建宗提到，政府推出一系列窩心、細緻的民生政策，凸顯矢志處理社會深層次矛盾的決心，「一些具爭議、過往政府有所保留的政策措施，我們今次都勇於突破傳統思維，同時以謙卑態度回應政黨、立法會議員及市民的訴求，既非一次性的紓困措施，更非坊間所說的小修小補，而是持續長遠、為民解困的惠民利民措施。」

張建宗還說，政府初步估計十項措施需要投放100億元的每年經常性開支，這是一個大刀闊斧的決定，絕非坊間所指的小恩小惠，而是凸顯政府對市民福祉的重視和對弱勢社群的扶持，「事實上，社會福利經常開支已由2017至18年的653億元增加至2019至20年的843億元，增幅高達29%，為各政策之冠。」

▼香港特首林鄭月娥近日公布10項民生政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

張建宗指出，作為負責任的政府，矢志構建關愛共融社會，改善民生，「另一方面，維持穩健的財政儲備和審慎理財相當重要，政府會努力確保公共財政、社會的承受力，以及措施持續推行性之間取得合理平衡。」

張建宗強調，政府有擔當、有理念、有策略，朝著正確的方向具針對性地去做實事，「我們以堅定的決心，強大的力度，明快的步伐，開放的思維改善民生。各司局長及公務員同事會努力不懈地推進各項政策措施，讓它們能早日落實，令市民受惠。」

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