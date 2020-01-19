台南刑警串當詐騙集團設下桃色陷阱　不計形象為拍「宣導片」撩下去！

▲春節將至，詐騙手法推陳出新，台南市刑警大隊拍宣傳片，一起揭開詐騙集團的假面具，把荷包顧緊緊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，民眾正準備開心過好年，但是詐騙手法千變萬化，在迎新春同時務必仍要提高警覺心，千萬別掉入詐騙陷阱！台南市刑警大隊專責詐欺業務的預防組，由組長張又彬親自帶領組員們，共同拍攝了一部充滿詼諧、歡樂、警惕的假交友反詐騙宣導影片，與民眾們一同揭開詐騙集團的假面具！

「交友詐騙心真歹，防阻詐騙作陣來」，台南市刑警親製反詐宣導短片，刑警串當詐騙集團設下桃色陷阱，不計形象又撩下去了，繼查賄影片深獲迴響後，台南市刑警再發新片，在毫無經費預算下，道具還是學姊們使用過捐出來…，希望能提高民眾防詐警覺心。

刑事警察大隊長林宏昇表示，詐騙集團常利用人性的感情弱點，常透過網路假交友或假援交的方式設下桃色詐騙陷阱，不但欺騙被害人的感情，更騙取被害人的辛苦錢，期望透過本宣導短片能提醒民眾對於素未謀面的網友談及錢、投資或購買遊戲點數等，定要提高警覺，千萬不可貿然相信，避免造成情錢兩失。

民眾若遇疑似詐騙情事，請保持冷靜勿聽從指示交付金錢，請直接撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以防遭受詐騙。另外農曆春節前後臺南警方也有提供鉅款護鈔及代保管現金服務，護鈔無資格及金額限制，民眾如有需求即可申請，警方將依申請時間派遣警力到場協助護送，即時提供服務，以保障民眾財產安全，讓民眾可以安全、安心過好年！