臺灣文學之母鍾肇政96歲生日　鄭文燦致贈4個禮物

▲鍾肇政96歲生日，客家局也特製魯冰花造型蛋糕。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局為彰顯臺灣文學之母－客家大老鍾肇政對臺灣本土文學的創作與貢獻，19日特別舉辦「臺灣文學之母-鍾肇政生日壽宴」。市長鄭文燦及客委會主委李永得一同啟動「桃園浪漫臺三線客家文學之母－鍾肇政文學地景環境形塑計畫」，為鍾肇政熱鬧慶生，其不分區立委媳婦蔣絜安及準立委湯蕙禎等人士亦出席。

▲鍾肇政生日壽宴啟動「桃園浪漫臺三線客家文學之母-鍾肇政文學地景環境形塑計畫」。（圖／客家局提供）

鄭文燦市長在壽宴中，致贈給鍾肇政大老4個禮物，第一個禮物為鍾肇政文學園區周邊之文學地景形塑計畫，十處地景分別為：龍元路五叉路口、龍元橋、龍元路上下街、菱潭街、龍元宮、龍潭長老教會、龍潭國小、龍潭里活動中心、舊龍潭庄役場及龍潭大池等處。

第二個禮物是去年開始進行的鍾肇政文學全集出版計畫；第三個禮物為客家三大亮點計畫－臺灣客家茶文化館、乙未保臺紀念公園、永安海螺文化體驗園區；最後一個禮物則是預定於2022年舉辦的第一屆世界客家博覽會。

▲鍾肇政96歲生日，鄭文燦贈4個禮物。（圖／客家局提供）



鍾肇政先生為戰後第一代創作力最旺盛、產量最豐富的客籍文學家，更是大河小說的開山始祖。一生筆耕不輟寫作總字數超過2千萬字，應是無人能超越了。此外，鍾肇政先生致力於提攜、鼓勵文友及後進，其「臺灣文學之母」的稱號可謂實至名歸。

客家局也特製魯冰花造型蛋糕，引發現場來賓高聲歡呼，期許鍾肇政文學生活園區成為在地藝文基地，未來將龍潭打造為國家級浪漫臺三線的客家重點地標。

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