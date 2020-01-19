歲末寒冬送暖關懷弱勢百歲長者　台南安南分隊辦消防宣導活動

▲台南市消防局第六大隊安南消防分隊、婦女防火宣導隊辦理2020寒冬送暖，關懷社區長者及弱勢族群宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆新年將至，為加強春節期間防火安全，台南市消防局第六大隊安南消防分隊、婦女防火宣導隊19日上午10時至12時，於安南區總頭寮社區配合該社區發展協會辦理2020寒冬送暖，關懷社區長者及弱勢族群宣導活動。

消防安南分隊針對安南區總頭寮社區身心障礙及百歲長者展開年終宣導，由發展協會理事長、消防局、警察局與協會志工等各單位，一同前往社區弱勢族群及2名百歲人瑞家中進行歲末慰問、關懷生活起居，消防防火宣導並致贈慰問品以表達關懷之意。





宣導活動中，最為特別的是，宣導對象有2名百歲以上長者，特別向2名長者問候請安及閒話家常外，並加強宣導同住親屬對防範火災發生、用火用電、防範一氧化碳中毒及裝設住宅用火災警報器等防災觀念。

消防局表示，高齡化時代的來臨，加強弱勢族群及長者防災意識宣導，一直是本局不斷推行之重點，結合各單位歲末送暖的活動，落實居家防火安全宣導工作，實際走入社區了解及進行宣導，以預防災害發生。歲末之際，民眾返家團聚及氣候寒冷，用火用電機會增加，為了防範一氧化碳中毒及預防火災發生並使民眾學習避難逃生，期望藉由本次宣導以提升關弱勢族群及年長者防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障其生命財產安全。

據了解，台南市消防局為慶祝119消防節，19日同步開放全市57個消防分隊供民眾參觀，並進行消防宣導，經統計計有6056人參觀。