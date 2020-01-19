影／捷運圖再延伸！官方更新「最新2020版」美翻　環狀線通車：跨4高運量站超威

網搜小組／鄺郁庭報導

「新北環狀線」19日上午10點首度開放試乘，新北市長侯友宜率隊視察，民眾只要憑電子票證也可以免費搭車，吸引許多人前往參與盛事。台北捷運粉絲專頁上午10點18分則貼出照片，更新北捷圖網，讓網友也相當興奮，「好威的Y線啊！跨越四條高運量捷運。」

▲最新2020版本捷運路線圖出爐。點圖可看放大版。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運）

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台北捷運粉絲專頁19日貼出最新通車中的圖網，「燒ㄟ！燒ㄟ！」「環狀線資訊 #台北捷運 公司網站已更新，歡迎大家上網查詢。」「環狀線為無人駕駛，警音響起請勿闖入車門，以免夾手喔！」

北捷小編還在留言處提醒，「小編回報Android及IOS版台北捷運go app已配合環狀線開放試乘更新上架。請記得更新版本。」另外也貼出環狀線免費試乘資訊，看到有網友說「地圖看起來像一張網子」，也笑回應「網住雙北所有旅客喔！」

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▲新北捷運環狀線首日試乘，民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）

看到照片後，網友紛紛留言，「三環三線終於實現了一線～～」、「好威的Y線啊！跨越四條高運量捷運」、「該去試乘ㄌ」、「環狀線的開通是個重要的里程碑啊，這樣就不用進城轉乘或是搭巴士了」、「終於通了！這樣從板橋去新莊，就不用繞台北一大圈了」、「希望環狀線早日成環」、「看見這樣的捷運圖，真的覺得身在台北很幸福。」

新北捷運局表示，19日開始的試乘期間，凡持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線進站或出站者，搭乘旅程中，行經環狀線新通車路段的里程免費，其餘里程維持現行收費方式，單程票不給予優惠，仍依核定票價收費。台北捷運公司會在明日開放試乘的10時對外公布票價。

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▼新北捷運環狀線通車，吸引民眾前往試乘。（圖／記者李毓康攝）