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女記者福興宮採訪　皮夾丟5天尋回…她最在乎健保卡照片：17歲的青春

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽遶境大會香11月2日起駕，當日傍晚5點太平媽祖神尊由總統蔡英文恭請登轎，福興宮廟前湧入大批人潮，現場人山人海，一名陳姓女記者在蔡英文總統離開，維安解除後發現，身上背包中的錢包不翼而飛，隨後於西螺分局報案，距事發後的第五天原本不抱尋回希望，卻突然接到通知，皮夾被拾回交予福興宮櫃檯，其中證件與現金完好。

▲陳小姐錢包內有太平媽的香火，她相信是媽祖保佑讓她尋回錢包。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳小姐錢包內有太平媽的香火，她相信是媽祖保佑讓她尋回錢包。（圖／記者蔡佩旻攝）

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陳姓記者6日下午接獲福興宮電話通知，表示有志工於廟前牌樓下移動花柱時發現底部有一皮夾，裡頭有多張證件，確定皮夾為陳小姐所有，陳小姐當天除了前往採訪蔡英文總統外，本身也是西螺福興宮太平媽祖的信徒，每逢太平媽祖文化季遶境大會香活動，她都會前往參拜並恭送媽祖起駕。

▲陳小姐錢包內有太平媽的香火，她相信是媽祖保佑讓她尋回錢包。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳小姐錢包內有太平媽的香火，她相信是媽祖保佑讓她尋回錢包。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳小姐表示，皮夾是友人兩個多月前從國外購買回來送她的禮物，才剛替換使用非常新，但皮夾遺失後最不捨的是放在裡面的健保卡，因為健保卡上面的照片是17歲時高中拍的大頭照，那張照片並未有檔案留存，是唯一青春的證件照並擁有回憶，如今皮夾完璧歸趙，除感謝志工拾回，錢包內有太平媽的香火，相信是媽祖保佑，讓她尋回錢包。

陳小姐說，當天約6點多蔡英文總統離開，人潮稍為散去時即發現皮夾不見，直覺是被「第三隻手」偷走，在工作告一段落後馬上到西螺分局報案，距離遺失至今已是第五天，本來就不抱希望想放棄，近日也正在網路挑選購買新皮夾款式，想不到突然接獲尋回通知，竟能完璧歸趙，感謝媽祖靈驗並將錢包內現金捐獻香油箱中。

西螺派出所表示，警方獲報後隨即調閱監視器畫面，今天下午3時左右，有民眾整理廟口花籃時拾獲陳姓信徒錢包，由廟方轉交給警方。因廟會活動來往民眾多，可能在推擠過程遺失，呼籲民眾多加留意自身財物。

▲陳小姐錢包內有太平媽的香火，她相信是媽祖保佑讓她尋回錢包。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳小姐感謝媽祖顯靈，將錢包內現金捐獻香油箱中。（圖／記者蔡佩旻攝）

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