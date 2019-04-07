　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參加媽祖遶境「還願」　柯文哲不扶轎僅行腳

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

野生柯Ｐ選後周休拜拜快閃！大甲鎮瀾宮嚇一跳：來還願。（圖／翻攝「大甲鎮瀾宮 - 我愛大甲媽【官方版】」粉絲團）

▲柯文哲2014年選後到鎮瀾宮拜拜還願。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

一年一度的大甲媽祖遶境將在7日展開，台北市長柯文哲時隔4年將再度參加。由於適逢2020總統大選前夕，讓今年的遶境話題不斷，柯文哲選在這次參與，對外是稱要「還願」，但仍被外界是在為2020鋪路。幕僚指出，遶境行程安排在媽祖鑾轎前，柯文哲此行不扶轎、不拜會地方人士，默默走在前方還願。

柯文哲靠著網路起家，歷經幾次起起伏伏仍保持一定實力，2018年九合一選舉，柯文哲的優缺點併現，網路「空戰」實力驚人的他，可以在短短12小時募得3千萬；但掃街等「陸戰」卻是連連受挫，基層組織確實不是藍綠的對手。因此柯文哲此行被外界認為是「試水溫」，若走出台北後支持度不減，甚至還高過台北，不無有下決心衝擊2020的可能。另外，此行柯文哲陣營也將進行直播，此一重責大任採正式授權的方式，找上柯粉俱樂部粉絲團協助。

根據柯陣營初步規劃，柯文哲在4月7日傍晚5點將先到大甲鎮瀾宮參拜，接著在深夜12點時出發展開遶境出，夜行日休，預計步行10個小時到彰化的南瑤宮參拜後休息，入住香客大樓，過程中將停留2次做休息。接著8日晚間6點自南瑤宮媽祖文化館出發，預計在9日凌晨3點30分抵達西螺福興宮香客大樓住宿休息。

接著9日中午11點30分，柯文哲一行人將到西螺的福興宮參拜，接著展開步行，預計晚間10點抵達嘉義縣新港的奉天宮參拜。柯文哲前3天將一口氣走超過110公里，9日稍作休息後，將返回台北準備10日下午的議會開議備詢。

被譽為全球3大宗教盛事之一的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，將於7日深夜10時起駕。由於2020年適逢總統大選，大甲媽祖遶境成了有意參選總統的政治人物必訪行程，包括欲爭取連任的總統蔡英文，與她的競爭對手前行政院長賴清德，還有為了黨內初選喬不攏的前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義，以及遲遲沒有表態參選的台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，都將在7日出席此場盛事。

ET快訊
快訊／麥寮六輕爆炸！　目擊民眾嚇到：玻璃都在震動
夜市花100撈魚…女兒求收編　媽回家海噴5000變「水族豪宅

關鍵字：柯文哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

重視台中農產品　韓國瑜被盧秀燕要求連說三次

柯文哲：台派媒體用假新聞攻擊　是言論自由最大諷刺

韓國瑜參拜大甲媽「300m走10分鐘」　韓粉狂喊選總統

被3問50萬賣粉專嗎？　不禮貌鄉民：別以為台灣人都好收買

韓國瑜抵鎮瀾宮揮手笑稱：人民有錢　韓粉「揮舞國旗」大喊選總統

朱立倫一記反手拍籲黨中央徵召韓國瑜　鈕則勳：制吳擋王

美方傳可能4月底宣布　售台M1A2戰車案

我獅子會籍遭矮化　外交部抗議：提案已遭擱置　

「吳朱會、吳王會」全破局　吳敦義：耐心來溝通協調

傳蔡英文不接受初選機制　蔡正元：鳥龍民主！民主退步黨

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

勇警狂奔600米肉身急攔自強號 拯救6旬臥軌男、上百名乘客

重視台中農產品　韓國瑜被盧秀燕要求連說三次

柯文哲：台派媒體用假新聞攻擊　是言論自由最大諷刺

韓國瑜參拜大甲媽「300m走10分鐘」　韓粉狂喊選總統

被3問50萬賣粉專嗎？　不禮貌鄉民：別以為台灣人都好收買

韓國瑜抵鎮瀾宮揮手笑稱：人民有錢　韓粉「揮舞國旗」大喊選總統

朱立倫一記反手拍籲黨中央徵召韓國瑜　鈕則勳：制吳擋王

美方傳可能4月底宣布　售台M1A2戰車案

我獅子會籍遭矮化　外交部抗議：提案已遭擱置　

「吳朱會、吳王會」全破局　吳敦義：耐心來溝通協調

傳蔡英文不接受初選機制　蔡正元：鳥龍民主！民主退步黨

大馬公開賽／不滿自家球員表現差　大馬羽協仍對東奧有信心

巧合？全球首富貝佐斯才敲定協議　情婦隔天也訴請離婚

快點討抱抱！　日研究：能紓壓、止痛效果是嗎啡的6.5倍

租屋糾紛「逼吞2子彈再餵毒」　加護病房躺1月「半身癱」

賠上百萬、臉慘被燙傷後...果農打造鋼鐵農業　成進攻型外銷典範

劈腿前男友「我單身了」！千人狂勸莫回頭　她爽曝冏況：小三小四要找他

噴防曬噴霧「差點沒命」！醫半途呼吸困難、臉唇發黑送醫

最便宜米其林！400歲坐一桌天天來　大三元「餐飲界比莉」圈粉饕客

東風小康推「5+2休旅車」Glory 560！1.5L渦輪搶攻印尼市場

不斷更新／伍鐸亂流再掉2分　5局統一4比0富邦

政治熱門新聞

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！..

蔡英文：月收3萬、年收低於12..

傳蔡英文無法接受初選：不可能跟..

鍾小平被76％網友打臉　怒嗆可..

快訊／黨內力拱韓國瑜動作不斷　..

韓國瑜親自去還願　攤商：他就是..

韓國瑜選總統？　幕僚回應了

國民黨青壯派盼馬英九協調總統初..

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

潘恒旭解禁　重砲轟王浩宇

「我年輕挺小英」！年輕人舉牌高..

邁邁年輕照曝光　女網友暴動啦

拔菜總部「炸平總統府」 臉書號..

韓國瑜接空殼被丟垃圾！曝背後辛..

更多熱門

相關新聞

「柯團隊各奔前程」 林昆鋒：柯文哲需組黨

2020總統大選戰火越燒越旺，民進黨有蔡賴對決，藍營有眾多太陽角逐大位，九合一大選結束時聲勢大旺的「白色力量」台北市長柯文哲，則是隨著爭議事件聲量不若以往。柯文哲九合一戰後競選團隊各奔前程，前柯辦發言人林昆鋒評論，對比高雄市長韓國瑜粉絲遍及各領域，柯粉相對集中於青年高學歷族群，柯文哲若想挑戰總統寶座，組黨還是有其必要性。

大甲媽祖起駕　藍綠白大咖行程一覽

總統年前夕「還願」　柯P遶境拚聲量

陳思宇任陳建銘助理　選立委看柯P

訪美強碰蔡英文韓國瑜出訪　柯P聲量拚不成

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤會

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

中職超波動！甜美妹「撐爆兄弟2字」網晃到頭暈

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了」求償咖啡店114萬　

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！網心酸

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆起」生2女兒

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面