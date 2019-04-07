參加媽祖遶境「還願」　柯文哲不扶轎僅行腳

▲柯文哲2014年選後到鎮瀾宮拜拜還願。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

一年一度的大甲媽祖遶境將在7日展開，台北市長柯文哲時隔4年將再度參加。由於適逢2020總統大選前夕，讓今年的遶境話題不斷，柯文哲選在這次參與，對外是稱要「還願」，但仍被外界是在為2020鋪路。幕僚指出，遶境行程安排在媽祖鑾轎前，柯文哲此行不扶轎、不拜會地方人士，默默走在前方還願。

柯文哲靠著網路起家，歷經幾次起起伏伏仍保持一定實力，2018年九合一選舉，柯文哲的優缺點併現，網路「空戰」實力驚人的他，可以在短短12小時募得3千萬；但掃街等「陸戰」卻是連連受挫，基層組織確實不是藍綠的對手。因此柯文哲此行被外界認為是「試水溫」，若走出台北後支持度不減，甚至還高過台北，不無有下決心衝擊2020的可能。另外，此行柯文哲陣營也將進行直播，此一重責大任採正式授權的方式，找上柯粉俱樂部粉絲團協助。

根據柯陣營初步規劃，柯文哲在4月7日傍晚5點將先到大甲鎮瀾宮參拜，接著在深夜12點時出發展開遶境出，夜行日休，預計步行10個小時到彰化的南瑤宮參拜後休息，入住香客大樓，過程中將停留2次做休息。接著8日晚間6點自南瑤宮媽祖文化館出發，預計在9日凌晨3點30分抵達西螺福興宮香客大樓住宿休息。

接著9日中午11點30分，柯文哲一行人將到西螺的福興宮參拜，接著展開步行，預計晚間10點抵達嘉義縣新港的奉天宮參拜。柯文哲前3天將一口氣走超過110公里，9日稍作休息後，將返回台北準備10日下午的議會開議備詢。

被譽為全球3大宗教盛事之一的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，將於7日深夜10時起駕。由於2020年適逢總統大選，大甲媽祖遶境成了有意參選總統的政治人物必訪行程，包括欲爭取連任的總統蔡英文，與她的競爭對手前行政院長賴清德，還有為了黨內初選喬不攏的前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義，以及遲遲沒有表態參選的台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，都將在7日出席此場盛事。