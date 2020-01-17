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西螺太平媽祖送暖助弱　波麗士化身快遞傳愛

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▲西螺福興宮與西螺警分局邀集企業團體共同發起「關懷弱勢寒冬送暖」，西螺福興宮太平媽祖廟年前送暖活動今年邁入第15年，今年募集百份物資，讓弱勢族群感受到西螺媽祖太平媽的慈悲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮與西螺警分局邀集企業團體共同發起「關懷弱勢寒冬送暖」，西螺福興宮太平媽祖廟年前送暖活動今年邁入第15年，今年募集百份物資，讓弱勢族群感受到西螺媽祖太平媽的慈悲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

年節將至，天氣預報將冷到小年夜，西螺福興宮與西螺警分局邀集企業團體共同發起「關懷弱勢寒冬送暖」，準備年貨、物資，希望讓弱勢家庭及獨居老人在歲末年終能感受到社會的溫暖與關懷，西螺福興宮太平媽祖廟年前送暖活動今年邁入第15年，今年募集100份物資，讓弱勢族群感受到西螺媽祖太平媽的慈悲。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，雲林縣因為社會結構問題，許多老人孤單獨居，很需要大家的關懷。西螺福興宮秉持著媽祖慈悲的精神，藉由公益的活動，呼籲大家有力出力、有錢出錢，讓社會弱勢團體及獨居老人在新春的同時也能感受到大家的溫暖。

西螺警分局長徐俊生說，警察是人民的褓母，除一般勤務作業外，利用巡邏時發掘弱勢、給予關懷都是重要的業務，體恤本次受助的都是獨居、單親、行動不便的長者，有的路途遙遠且沒有交通工具，因此特別請警察同仁利用勤務空檔親自將物資送達民眾手中，也減緩民眾來回奔波之苦，春節來臨也開始加強春安工作與宣導，讓民眾平安、開心過年。

西螺鎮農會總幹事廖錦富提到，每年福興宮都會辦理寒冬送暖的活動，來關心社會上需要幫助的人，今年農會也加碼，希望讓弱勢家庭可以安心過年。

▲西螺福興宮與西螺警分局邀集企業團體共同發起「關懷弱勢寒冬送暖」，西螺福興宮太平媽祖廟年前送暖活動今年邁入第15年，今年募集百份物資，讓弱勢族群感受到西螺媽祖太平媽的慈悲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警分局長徐俊生支持送愛活動，警察同仁利用勤務空檔親自將物資送達民眾手中，也減緩民眾來回奔波之苦，春節來臨也開始加強春安工作與宣導，讓民眾平安、開心過年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲西螺福興宮與西螺警分局邀集企業團體共同發起「關懷弱勢寒冬送暖」，西螺福興宮太平媽祖廟年前送暖活動今年邁入第15年，今年募集百份物資，讓弱勢族群感受到西螺媽祖太平媽的慈悲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▼▲西螺福興宮秉持著媽祖慈悲的精神，藉由公益的活動，呼籲大家有力出力、有錢出錢，讓社會弱勢團體及獨居老人在新春的同時也能感受到大家的溫暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺福興宮與西螺警分局邀集企業團體共同發起「關懷弱勢寒冬送暖」，西螺福興宮太平媽祖廟年前送暖活動今年邁入第15年，今年募集百份物資，讓弱勢族群感受到西螺媽祖太平媽的慈悲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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