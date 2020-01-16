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華聞快遞／雲南與「一帶一路」沿線國家貿易額達1628億元人民幣

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▲▼雲南省文山市丘北縣的普者黑風景區。（圖／CFP）

▲雲南風景。（圖／中新社）

《雲南》雲南與「一帶一路」沿線國家貿易額達1628億元人民幣

雲南昆明海關近日透露，雲南省去（2019）年外貿進出口達2323.7億元（人民幣。下同），比去年同期增長17.9%。其中，與「一帶一路」沿線國家實現貿易額1628.1億元，年增率增14.9%。（中新社）

《青海》青海113萬農牧區勞動力實現轉移就業

青海省第十三屆人大四次會議首場新聞發布會16日舉行，青海省人社廳黨組成員、副廳長毛江明披露，2019年，青海省113萬農牧區勞動力實現轉移就業，就業成為該省經濟社會平穩運行的有力支撐和突出亮點。（中新社）

《北京》去年12月一線城市新建商品住宅銷售價漲幅回落

大陸國家統計局今日發布去年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格的變動情況，內容顯示，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.4個百分點，其中北京和深圳分別上漲0.4%和0.7%，上海持平，廣州下降0.3%；同比上漲3.8% ，漲幅比上月回落1.1個百分點。（澎湃新聞）

《新疆》新疆首個醫療康養園區建成　打造醫養結合「新業態」

布爾津縣醫療康養園區13日正式啟動，第一批入住的特困供養人員開始在康養新家生活。布爾津縣民政局黨組書記吳軍表示，「我們在保證縣內82名特困供養人員入住的基礎上，再面向社會開放。」

▲今年74歲的布爾津縣五保老人在康養園區房間休息。（圖／中新社）

▲今年74歲的布爾津縣五保老人在康養園區房間休息。（圖／中新社）

《廣西》中國—東盟訊息港南寧核心基地產業集聚效應凸顯

由中國和東盟各國共同建設的中國—東盟訊息港，正逐步形成以廣西為支點的中國和東盟訊息樞紐。目前，中國—東盟信息港南寧核心基地項目建設加快，產業集聚效應愈加凸顯。（中新社）

《山東》山東軟件產業發展聚焦五大領域　2023年業務收入年均增速達10%

山東省推動軟件產業高質量發展，重點聚焦突破關鍵基礎軟件、聚力做強高端工業軟件、培育壯大新興平台軟件、協同發展行業應用軟件、加速提升嵌入式軟件五大領域。其中，行業應用軟件重點面向社會管理、交通物流、智慧海洋、現代農業、能源管理等領域創新發展需求，發展行業應用軟件系統和智能解決方案。（中新社）

《天津》中新天津生態城區內企業達8885家

中新天津生態城管委會近日透露，截至2019年底，生態城區內企業達8885家，人口突破10萬人，全年接待遊客650萬人次，城市吸引力不斷增強。（中新社）

《河北》河北自貿區大興機場片區（大興）發布首批制度創新清單

《中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區（北京大興）第一批制度創新清單》16日發布，涵蓋五大類共81條，賦予大興機場片區更多改革自主權，推動高端高新產業集聚發展，完善財稅金融支持政策，打造具有吸引力的人才發展環境，推動京津冀協同發展。（中新社）

▼中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區示意圖。（圖／中新社）

▲中國（河北）自由貿易試驗區大興機場片區示意圖。（圖／中新社）

ET快訊
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