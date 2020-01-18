立委四連霸全國最高票　陳亭妃感恩音樂會大爆滿

▲立委陳亭妃在小北成功夜市舉辦「感恩音樂會」，吸引超過5千位民眾參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



立委陳亭妃成功連任立委四連霸，不只是台南第一高票，還勇奪全國得票率第一名，18日在小北成功夜市舉辦「感恩音樂會」，吸引超過5千位民眾參加，大家紛紛擠到舞台前爭睹「第1名的立委」風采。

陳亭妃一開場就率領市議員陳怡珍、周麗津帶來氣勢磅礡的擂戰鼓表演，鼓聲隆隆、架式十足，贏得滿堂采。除了有黃妃、向蕙玲、許富凱、朱海君等大咖歌星登台帶來精采演出以外，行政院副院長陳其邁特地站台相挺，並與陳亭妃合唱「世界第一等」；蔡英文全國競選總部總督導、桃園市長鄭文燦，更是特地南下為陳亭妃讚聲，並感謝台南眾多鄉親對蔡英文、陳亭妃的支持，讓他們雙雙高票連任，全場甚至大合唱「朋友」，充滿溫馨感人的氣氛。

台南市議長郭信良、市議員鄭佳欣、李偉智、陳碧玉、吳禹寰、李啟維、蔡旺詮等人也一同出席，音樂會最後還上演「雙妃合體」，演藝圈的黃「妃」和政壇的陳亭「妃」合唱知名歌曲「追追追」，帶動台下民眾熱鬧沸騰到最高點；散場前，陳亭妃更是與眾議員及年輕朋友們合唱小英此次競選歌曲「自信勇敢咱的名」，深深感謝鄉親一路以來的陪伴與相挺，音樂會在一片歌聲中成功畫下句點。





陳亭妃表示，為感謝大家全力支持，讓自己獲得全國得票率第一名的殊榮，特地舉辦感恩音樂會並發放喜氣福袋，在過年前讓鄉親們一同沾沾喜氣。但是今天實在大爆滿，事先準備限量兩千個福袋與肉包完全不夠，對於大家踴躍參加音樂會，心中實在感恩與感激。陳亭妃現場宣布，歡迎民眾至兩服務處索取象徵小老鼠咬錢母招財的「鼠來寶紅包」，期盼大家新的一年都能財運亨通、財源廣進。