破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

▲基隆港去年11月3日世界號、新浪漫號、寶瓶星號、威士特丹號、中遠之星號5艘客輪同靠。（圖／港務公司提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣港務公司表示，2019年基隆港全年度客運量達109萬人次，再度刷新歷史紀錄，其中國內郵輪基隆-馬祖航線旅客自2016年起逐漸降低，去年則終止頹勢，更超越2021年的10.4萬人高峰，旅客數高達11萬人，不只如此，去年另也刷新三大紀錄，預計今年也將有10艘郵輪首航基隆港。

港務公司表示，在國際郵輪方面，基隆港去年國際郵輪旅客約達94.6萬人次，相較前年的94.1萬人次有小幅成長，其中去年掛靠港郵輪旅客，約占總國際郵輪旅客人次的22.5％，可見基隆港不僅是郵輪母港表現亮眼，對於造訪台灣的掛靠港航線吸引力也超強。

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基隆港務分公司表示，基隆港去年刷新三大紀錄，如5月1日盛世公主號、輝煌輪、寶瓶星號3輪同靠基隆港，創基隆港單日累計總噸位客輪最大之紀錄；7月8日盛世公主號、世界夢號同靠基隆港，創史上單日最多母港旅客紀錄；11月3日世界號、新浪漫號、寶瓶星號、威士特丹號、中遠之星號5艘客輪同靠基隆港，創有史以來單日最多客輪造訪紀錄。

▲▼花蓮港。（圖／港務公司提供）

港務公司表示，今年基隆港客輪市場反應熱絡，預計有10艘郵輪將首航基隆港，預測市場成績將較去年更加成長。尤其東岸旅運中心將於今年完成，也大幅優化旅客的旅行體驗。

另外港務公司表示，花蓮分公司將提供花蓮港#12碼頭前水域及凸堤碼頭前水域，做為動力小船駕訓班操船水域，並提供辦公大樓會議室為訓練教室。目前已有業者規劃於今年5月及9月於花蓮港辦理動力小船駕駛訓練。