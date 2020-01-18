網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星　不到3元洗髮後即有護髮柔順感

▲網友發現讓機車族的頭髮也能不扁塌又柔順的髮寶。（圖／網友提供，請勿翻拍）

消費中心／綜合報導

常騎機車通勤的小資上班族、學生一定都曾有這樣的經驗：一拿下安全帽看到後照鏡裡的扁塌、亂翹髮型，連自己也驚呆了！同為機車族的網友分享：「平常打扮一下也是一個人見人愛的好女孩兒，但是每次騎車去上班，安全帽就像一個小烘罩加速把自己的細軟髮黏貼在頭皮上。下了班頭頂塌就算了髮尾還因為吹風毛躁到不行，連約會的心情都沒了。難道真的只能坐在機車上哭泣（誤~~)？

▲網友分享下了班頭頂塌就算了髮尾還因為吹風毛躁到不行，連約會的心情都沒了。（圖／網友提供，請勿翻拍）

還好爬文蒐到網路上已發酵討論一陣子的一款巷子口全聯就能買到的隱藏版「粉紅瓶」，Dcard上就有網友表示「我髮質蠻乾燥的，洗完意外滑順」、「騎車拿下安全帽頭髮一樣輕盈蓬鬆很讚，用量省可1組抵2組」、「粉瓶很不錯！！我是頭髮蠻乾燥的人，用他之後髮質有變得比較順，味道也很好聞」，更有美妝平台小編大力推薦，強調「好用、好買、超高CP值的飛柔粉紅瓶是女生宿舍使用率最高、大學生都在追的頭髮卸妝水，洗完可以撐到隔天晚上都不油，髮絲柔順不結塊。」除了價格超佛心之外，實際洗完頭後，更是驚呼秀髮變得又柔又順，騎車出門拿下安全帽的那一刻也仍然蓬鬆又不毛躁，堪稱是扁塌髮星人的救星。

▲騎車出門拿下安全帽的那一刻也仍然蓬鬆又不毛躁，堪稱扁塌髮星人的救星。（圖／網友提供，請勿翻拍）

這款網友熱情推薦的機車族必用粉紅瓶除了實測效果讓人驚艷之外，甫上市時更般獲得Urcosme冠亞軍、FG特優評鑑的雙重肯定。除了0矽靈， 還添加了MICELLAR保養等級的卸妝科技，每次使用都像是為頭髮卸妝，讓頭皮舒爽；其中使用的超輕感科技 ，更可帶給頭髮滋潤，但不黏膩覆蓋髮絲，而是超輕感的蓬鬆柔順。粉紅瓶以超親民不到兩百元的價格就能輕鬆買到保養等級的高品質，換算下來不到3元，洗髮後即有護髮柔順感；另外這系列的潤髮乳也是必購的產品，兩罐一起帶還常常有特惠價，實在超划算，難怪愛美的小資女性們趨之若鶩。

▲有專業網友指出同系列的控油綠瓶，頭皮清爽控油、髮絲柔順的效果讓懶得洗頭的人也會愛上（圖／資料照，下同）

▲貨架上一眼望去，整個貨架上全系列低於200大洋的門檻。

▲高CP值讓民眾購物時也都不忘順手帶上兩瓶。

另外，加碼推薦：在Dcard洗髮品項中獲得史上近滿分、評鑑高達98%超高滿意度的飛柔香氛洗潤，絕對也是要一併帶上的高CP值好物，一樣不到200元，就能擁有跟D牌專櫃香水的玫瑰柑橘香，最重要的是髮香還可長達24小時，就算吃完麻辣火鍋，還能維持仙女般的迷人香氣，省下買香水的錢、輕鬆洗出好心情。

▲小金瓶香氣與D牌專櫃香水同香，且能維持24小時髮香，隨時自帶迷人仙女香氣。