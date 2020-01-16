3Q哥陳柏惟曾是跳舞機冠軍！網挖出「神之腳步」畫面讚爆：腳有通電喔

▲陳柏惟2年前直播玩跳舞機。（圖／翻攝陳柏惟臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

台中市第2選區的立委當選人陳柏惟，日前以黑馬之姿擊敗長期深耕地方的顏家勢力，可說是一戰成名。然而，備受外界矚目的陳柏惟，現在更爆出他在國中時曾拿下「跳舞機冠軍」，就連2年前在臉書上直播跳舞的影片也被網友挖出來瘋傳，紛紛大讚「原來3Q是舞王」、「舞棍3Q」。

台灣基進陳柏惟以一口流利的台語及誠懇的態度，日前順利打敗來自政治世家的對手顏寬恒，而他選戰後也成功圈了不少粉絲。這批政壇黑馬，過去不僅是電影特效部經理，現在還爆出他曾在國中時，拿下全台跳舞機比賽冠軍。

網友還翻出陳柏惟2年前在臉書直播玩跳舞機的影片，只見他以靈活的舞步，搭配強大的對拍能力，還不忘來個俐落的轉身，讓不少網友看了驚呼「如流水般的雙腳『水腳』」、「鬼之迷蹤步」、「紫禁之癲」、「3Q的凌波微步」、「你好像高中的時候就很會跳這個XD」、「舞棍水餃」、「史上跳舞機最厲害立委」、「腳有通電喔」、「沒看過水餃這麼活潑的」。

▲陳柏惟日前擊敗長期深耕地方的顏家勢力。（圖／記者白珈陽攝）



此外，陳柏惟15日接受資深媒體人周玉蔻專訪時，被問到將來正式進入立院質詢，民進黨的部長最想「電」倒誰？陳柏惟則尷尬表示，沒有要電，但他作為一個區域立委，交通跟能源是他選區內大家最關心的，像是「台中火力發電廠」。

陳柏惟也再度聲明，未來在立院的質詢會是討論的方式進行，「沒有電啦」。而周玉蔻問他覺得林佳龍帥不帥時，他說林佳龍「其實蠻可愛的」，也比較像可愛的類型。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！