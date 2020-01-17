全球僅6枚！他花3900萬買「1英鎊」硬幣　發行前1月國王退位

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國前任國王愛德華八世（Edward VIII）還在位時，政府曾打算在1937年推出印有他頭像的硬幣，不過1936年12月時，他就退位了。這款硬幣當時還沒被正式量產，只有「試用」的6枚仍傳世。因為這款硬幣只有6枚，因此價值匪淺，更有收藏家以100萬英鎊（約新台幣3900萬元）的價格買回。

據BBC報導，英國原本預計在1937年開始流通印有愛德華八世頭像的硬幣，他因為堅持娶回已離婚的美國女友華里絲.辛普森（Wallis Simpson），引發外界反對聲浪，進而在1936年12月11日退位。而這枚印有他頭像的硬幣也就無法如期在市面流通，現存者僅是當時為了「試用」所印製的6枚而已。

▲愛德華八世（Edward VIII）為了迎娶美國名媛華里絲.辛普森，決定放棄王位。（圖／達志影像／美聯社）

這6枚稀有的硬幣中，有4枚被收藏於博物館或其他機構內，另外2枚分別在2名私人收藏家手上。近期購買這枚硬幣的匿名收藏家表示，「機會來了，我無法拒絕，這是一生一次的機會。」雖然這枚硬幣當時的面值只有1英鎊，但他卻以100萬英鎊（約新台幣3900萬元）的價格購回。

這名匿名收藏家還補充道，「我知道以100萬英鎊來買一枚硬幣是很大的金額，但是如果我現在不保護它，我再也沒有機會。」因此他才會花費這麼多錢購買、收藏。這枚硬幣目前也成為英國最貴、最有價值的硬幣。