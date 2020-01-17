海平面上升「淹沒印尼兩座島」　另有四座島面臨危機

▲印尼蘇門答臘南部的貝特島（Betet）。（圖／翻攝自Google map）

記者康心禹／綜合報導

印尼最大的環境組織印尼環境論壇（Walhi）表示，蘇門答臘（Sumatra）南部的貝特島（Betet）和貢杜爾島（Gundul）因持續上升的海平面而消失，另有四座小島也即將消失。

綜合外媒報導，據Walhi的數據顯示，貝特島（Betet）和貢杜爾島（Gundul）目前已分別處於海平面1公尺和3公尺之下。Walhi的執行主任海如（Hairul Sobri）14日表示，這兩座島上人煙稀少，貝特島是屬於貝勒巴山碧朗國家公園的一部分。

海如警告，如果不及時採取行動來正視和解決不斷上升的海平面問題，另外四座島嶼也很可能會被淹沒，這四座島目前高於海平面不到4公尺。

氣候變化導致海平面上升，對印尼這樣的群島國家造成了威脅，印尼目前有數百萬人生活在低海拔的沿海地帶，分佈在大約1萬7000個島嶼上。

印尼環境論壇認為，像印尼這樣的熱帶國家更易受全球變暖影響，尤其是依賴煤炭、石油和天然氣產業的蘇門答臘南部，相關產業造成大量溫室氣體的排放，農業部門過於依賴化肥、工業活動中過多的地下水開採，也導致土地沉降與流域生態破壞。