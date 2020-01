男屍死在垃圾堆！　警破門「流出大量腐爛垃圾」嚇壞...5小時才清完

▲男子的家慘成垃圾屋。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名63歲男子近來被人發現陳屍在家中,然而警方要前往他家調查時,一打開門裡面竟然湧出大量垃圾,導致他們難以進入調查,最後只好請專業清潔隊員前來處理,花費了5個小時才終於清理乾淨,最後順利移走遺體。

獨居伯明罕市(Birmingham)埃丁頓(Erdington)的63歲男子佩蒂特(James Pettit),因為鄰居好多天沒見到人影,擔心會有不測報警。警方14日下午到場時,意外發現佩蒂特的家是可怕垃圾屋,門一打開便有大量腐臭的垃圾傾瀉出來,他們試著爬到裡面,好不容易在垃圾堆中發現佩蒂特遺體,擔心貿然帶走的話會引發危險,最後只好請專業清潔團隊幫忙。

在清潔隊員5小時的努力之下,警方總算順利移出佩蒂特遺體,西米德蘭茲郡(West Midlands)警局發言人表示,「不幸的是,我們發現一名男子遺體,死亡目前沒有發現可疑之處」,初步調查發現,佩蒂特是死於8日晚上,正在進行驗屍以查明死因。

鄰居表示,之前曾是國家電力公司員工的佩蒂特,收入十分優渥,居住在事發大樓長達40年,雖然家中是垃圾屋,在外穿著卻十分得宜,還曾被人目睹坐進一台賓利跑車,「很奇怪,他家是那個樣子,卻會特地把衣服送去乾洗」、「25年前我進過他家,當時垃圾已經堆到沒有移動的空間了,後來情況只有變得更嚴重。」

