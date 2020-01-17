　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男屍死在垃圾堆！　警破門「流出大量腐爛垃圾」嚇壞...5小時才清完

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼垃圾。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子的家慘成垃圾屋。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名63歲男子近來被人發現陳屍在家中，然而警方要前往他家調查時，一打開門裡面竟然湧出大量垃圾，導致他們難以進入調查，最後只好請專業清潔隊員前來處理，花費了5個小時才終於清理乾淨，最後順利移走遺體。

獨居伯明罕市(Birmingham)埃丁頓(Erdington)的63歲男子佩蒂特(James Pettit)，因為鄰居好多天沒見到人影，擔心會有不測報警。警方14日下午到場時，意外發現佩蒂特的家是可怕垃圾屋，門一打開便有大量腐臭的垃圾傾瀉出來，他們試著爬到裡面，好不容易在垃圾堆中發現佩蒂特遺體，擔心貿然帶走的話會引發危險，最後只好請專業清潔團隊幫忙。

在清潔隊員5小時的努力之下，警方總算順利移出佩蒂特遺體，西米德蘭茲郡(West Midlands)警局發言人表示，「不幸的是，我們發現一名男子遺體，死亡目前沒有發現可疑之處」，初步調查發現，佩蒂特是死於8日晚上，正在進行驗屍以查明死因。

鄰居表示，之前曾是國家電力公司員工的佩蒂特，收入十分優渥，居住在事發大樓長達40年，雖然家中是垃圾屋，在外穿著卻十分得宜，還曾被人目睹坐進一台賓利跑車，「很奇怪，他家是那個樣子，卻會特地把衣服送去乾洗」、「25年前我進過他家，當時垃圾已經堆到沒有移動的空間了，後來情況只有變得更嚴重。」

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

隨地小便有夠噁！　「大量尿液腐蝕」害墨西哥地鐵手扶梯常故障

5男在柬埔寨綁架同鄉！　她慘被壓在床上受虐哭喊：求求你了

妻子套「貞操套」報復　電鋸切下體冒恐怖火花他超怒：決定離婚！

6歲女童「伸手拿衣服」突然失衡　右眼被金屬掛勾插入爆血！

直升機半空拋下「一頭豬」　直墜百萬富翁泳池他怒嗆：病態！

自私母離家爽玩「把3歲女鎖家中7天」　害女兒餓到吃洗衣粉慘死

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

美國新屋開工數創13年新高！　「共161萬戶」未來看好

武漢肺病已有45例！美國洛杉磯、舊金山、紐約3機場實施檢驗

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

美國新屋開工數創13年新高！　「共161萬戶」未來看好

武漢肺病已有45例！美國洛杉磯、舊金山、紐約3機場實施檢驗

梅根現身加拿大機場！自行開車接閨蜜　擺脫王室後露輕鬆笑容

美中協議太草率「歐盟展開文本分析」　專員警告：魔鬼藏在細節裡

正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

防人臉辨識濫用　歐盟擬禁公共場域使用相關技術5年

提供地洞躲山火　袋熊意外成澳洲小動物「救命英雄」

英國預測2020年4成國家有動亂　印度可能會有極端動盪

蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

「超肥冬瓜糖」爬廚房！他崩潰殺不完　網曝幼蟲真面目：沒頭還蠕動

蘇貞昌談罷韓：選舉罷免是人民權利！政府會妥善因應

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

員工爆料加班出差沒領加班費　和碩：均依勞基法辦理

誠品進駐雲林80年警眷宿舍　坐榻榻米聽黑膠　感受舊日時光

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

金山青年活動中心2024年底熄燈！地上物去留再決議

向對岸釋善意靠「內閣改組」？蘇貞昌：不用其他國家指指點點

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

正妹逗狗拍照被咬　臉蛋縫了40針

梅根機場接閨蜜　擺脫王室露輕鬆笑容

台裔楊安澤妻子　懷孕時遭醫性侵

提供地洞躲火山　袋熊成救命英雄

歐盟對美中協議展開分析：魔鬼藏細節

黑道老大嫁姊遇仇家　新娘慘遭射殺

武漢肺病已45例！美國3機場實施檢驗

梅根爸準備好出庭指證女兒

她在機場「領行李轉盤旁」高麗菜式脫衣　裸逛大街

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

今年全球75個國政權恐發生動亂

安全帽被勾住　4歲童爬樹滑倒遭勒斃

少年登山遇暴雪困30小時成功獲救

更多熱門

相關新聞

凱特王妃穿630元黑白洋裝

凱特王妃穿630元黑白洋裝

近日英國王室風波鬧得沸沸揚揚，凱特王妃與威廉王子雖在風口浪尖上，仍是一同出席英國皇家退伍軍人節，回到時尚角度，凱特王妃穿著一身軍綠色大衣，內搭黑白格紋裙裝俐落有型，而後也被眼尖網友發現，這件裙子來自快時尚品牌ZARA，售價僅630元，隨即搶購一空。

英「新數字稅」將上路　亞馬遜不在意「可以轉嫁給賣家」!

英「新數字稅」將上路　亞馬遜不在意「可以轉嫁給賣家」!

加國大報刊文：不歡迎哈利梅根

加國大報刊文：不歡迎哈利梅根

艾莎鬼娃丟掉又回家　詭講西班牙文

艾莎鬼娃丟掉又回家　詭講西班牙文

為了花童裝　梅根讓凱特淚崩

為了花童裝　梅根讓凱特淚崩

關鍵字：

垃圾屋垃圾James Pettit英國伯明罕

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

清純女星「劇組全是表兄弟」！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面