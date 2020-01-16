破壞兩國默契！　加拿大第一大報專欄：不歡迎哈利梅根來住

▲英國哈利王子與妻子梅根淡出王室宣言影發軒然大波。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國哈利王子和妻子梅根8日無預警宣布淡出皇室核心成員角色，想另遷加拿大居住，但加拿大民眾可不一定買單。加拿大第一大報《環球郵報》（The Globe and Mail）15日刊出一篇專欄文章，內文呼籲政府應堅決向哈利夫婦說「不」，並強調在憲政制度中有獨特地位的王室成員不該把加拿大當成「中途之家」，還提及許多加國人反對要額外支出的保安費用。

雖然加拿大總理杜魯多去年耶誕節曾表示，加拿大「永遠歡迎」哈利夫婦在溫哥華度過佳節。但該篇文章內認為，哈利夫婦移居加拿大的計畫模糊不清，除了未來不知落腳何處外，也沒有提到此後會從事何種工作，恐怕梅根興致一來，又會回到美國賺錢也說不定，這種散漫而無規劃的生活方式，「加拿大無法接受」。

▲哈利王子與梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）



由於加拿大與英國同屬大英國協，英國女王伊莉莎白二世作為兩國共同君主元首，英國王室的身分也不同尋常，「特殊而獨特的君主制是加拿大憲法的基本組成之一。儘管沒有實權，但王室作為抽象象徵，有微妙而重要的地位，代表一名王室成員不能成為加拿大居民（王子為第六順位王位繼承人），因為這打破了兩國心照不宣的默契。」

▲哈利王子（Prince Harry）寵愛妻子梅根（Meghan Markle）出名。（圖／路透）



內文提到，加拿大人對於英國王室成員到訪通常「熱烈歡迎」，源於歷史及文化聯繫的喜悅，王室成員們親身前來參與各項紀念或慶祝活動，是善盡王室職責，而且通常僅停留短暫時光，反觀哈利夫婦卻打算為了私心，將加拿大當成自己的家，而為了維護夫婦倆安危，加拿大政府還須負擔每年數百萬加元的維安費用，讓超過73%的加拿大人高舉反對牌。

文章指出，有鑑於王室的特殊歷史及意涵，應該對加拿大「遠距治理」，並呼籲「別把在大西洋對岸找不到適宜責任的王子推來加拿大，雖然我們歡迎不同信仰、國籍及種族，但若你是王室核心成員，那加拿大就不該是你的歸處。」

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