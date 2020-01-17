美要荷蘭對華禁售光刻機　中國大使警告：這將影響兩國合作

▲荷蘭大廠ASML為全球晶片製程領域的領導者，卻意外捲入中美科技戰的爭端。圖為該公司在台灣校園徵才。（圖／記者周康玉攝）

記者陳政錄／綜合報導

中美科技戰火延燒，荷蘭也被捲入其中！中國駐荷大使徐宏近日在接受專訪時，談及美國施壓阻止荷蘭向中國出口光刻機一事。他強調，光刻機出口與否，不是一個簡單的技術性問題，「如果荷蘭政府在政策取向上追隨美國，毫無疑問將會影響中荷兩國的合作。」

徐宏在接受荷蘭《金融日報》專訪時表示，我們希望荷蘭政府能綜合考慮自身利益、荷蘭企業利益，本著公平貿易及法治的精神，作出正確判斷。

▲徐宏接受荷蘭《金融時報》專訪，用兩個全版版面，討論美國要求荷蘭對華禁售光刻機的問題。（圖／取自中國駐荷蘭大使館網站）

他強調，如果荷蘭政府在政策取向上追隨美國，基於政治原因對中荷經貿往來施加不公平的限制，毫無疑問將會影響兩國合作。因為所有的合作都應當是對等互惠的。徐宏補充，是否允許ASML向中國出口光刻機，不是一個簡單的技術性問題，這牽涉到荷蘭政府今後的政策取向問題，「我們（中國）對這一點很關注。」

徐宏所說的光刻機，係指所謂的極紫外光（EUV）微影設備，在大陸稱為「極紫外光刻機」，在晶片生產過程扮演關鍵性角色，而到了7奈米及更先進的製程技術中，目前全球只有荷蘭大廠艾司摩爾（ASML）有能力生產。

據英國路透社報導，美國政府在2018年到2019年之間，企圖以「安全威脅」為由，阻撓ASML向中國企業出售價值1.5億美元的EUV(極紫外光刻機)，因為EUV被認為是軍民兩用的雙重用途產品。

目前，由於該機器的出口需要荷蘭政府批准，荷方還未作出最後決定，但若荷方不批准，可能導致中方在晶片技術的發展上，停留在較落後的水準。對此，荷蘭外交部發言人曾於15日表示，「在決定是否簽發出口許可證時，荷蘭政府要權衡經濟和安全利益。」

▼中美從貿易戰打到科技戰。（圖／路透）