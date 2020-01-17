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凍結10％防疫預算挨批　時力「立院議事小教室」反擊：不要聽信謠言

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▲▼時代力量反擊凍結防疫預算。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲時代力量反擊凍結防疫預算。（圖／翻攝時代力量臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣政府防疫非洲豬瘟滴水不漏。近日有匿名粉絲專頁在臉書指出，時代力量立委徐永明因海關出現防疫缺失，並以「凍結預算」要求改善，引發爭議。對此，時代力量17日馬上在粉絲專頁回應，解釋何謂「凍結預算」。

立委徐永明提案凍結「動植物防檢疫管理－動物檢疫業務」10%的預算，原因是海關出現防疫缺失，甚至有中國網友在網路上宣傳自己攜帶肉品闖關成功，行徑囂張。不過，匿名粉專貼文則表示，「我同意時力可以使用凍結預算的方式來監督政府」，不過卻發現，海關防疫缺失的事情發生在去年二月，而這個情況早就已經改善，但卻又用這樣的理由凍結預算，認為「凍結的理由實在無法說服人支持。」

對此，時力粉專開立「立法院議事教室」向大家說明「預算凍結≠刪除預算」！粉專指出，作為監督機關，必須要求農委會改善防疫措施、落實查核，因此透過凍結預算的提案，要求相關單位檢討、改進；後續也要經過許多討論、協商，才能確定是否要凍結預算，「而主管機關只要提出解法、確實改善問題之後，這項凍結的預算就一樣可以正常使用了。」

立委林靜儀也曾解釋過「凍結預算」，當有些計劃或政策，非常重要，應該要做，可是又做的不夠好、或是可以有更清楚的執行方向、或是應該調整方向的，委員們會採取「凍結部分預算」的方式，政策計劃繼續做，但是保留一部分，等執行單位向委員會進行改善報告、或是提供更進一步的執行細節，確定修正了計劃方向或是執行細節之後，再讓被凍結的預算「解凍」。

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