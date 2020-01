沃爾瑪推特「地獄梗」酸保羅沃克！千名網友怒嗆失禮　高層急刪文滅火

實習記者陳妙津 /綜合報導

美國知名零售商沃爾瑪(Walmart)近日因為一則推文引發軒然大波,由於內容中有關於已故男星保羅沃克(Paul Walker)的不當玩笑,引發網友撻伐,讓沃爾瑪高層緊急出面滅火,並將該篇推文刪除。

據《福斯新聞》報導,已故美國男星保羅沃克曾在知名系列電影《玩命關頭》中,飾演主要角色布萊恩歐康納,因此聲名大噪,但他在2013年11月底因一場車禍而不幸過世,享年40歲,讓不少影迷及粉絲都十分哀痛。

▲保羅沃克英年早逝,讓影迷及粉絲都相當難過。(圖/視覺中國CFP)



事件起因是一名推特用戶在近日分享沃爾瑪商品Pillsbury肉桂捲的相關文章,興奮附文寫下,「我人生需要這個!」,並在貼文下方補上一張汽車在車陣中橫衝亂竄的飆車GIF檔,附註「我正要去最近的沃爾瑪商店」。

I NEEDDDD THIS IN MY LIFEEEE!!!



Walmart Is Selling Pillsbury Cinnamon Rolls With A Pink Strawberry And Cream Icing https://t.co/rj8S1oBFQ8