沃爾瑪推特「地獄梗」酸保羅沃克！千名網友怒嗆失禮　高層急刪文滅火

實習記者陳妙津 ／綜合報導

美國知名零售商沃爾瑪（Walmart）近日因為一則推文引發軒然大波，由於內容中有關於已故男星保羅沃克（Paul Walker）的不當玩笑，引發網友撻伐，讓沃爾瑪高層緊急出面滅火，並將該篇推文刪除。

據《福斯新聞》報導，已故美國男星保羅沃克曾在知名系列電影《玩命關頭》中，飾演主要角色布萊恩歐康納，因此聲名大噪，但他在2013年11月底因一場車禍而不幸過世，享年40歲，讓不少影迷及粉絲都十分哀痛。

▲保羅沃克英年早逝，讓影迷及粉絲都相當難過。（圖／視覺中國CFP）



事件起因是一名推特用戶在近日分享沃爾瑪商品Pillsbury肉桂捲的相關文章，興奮附文寫下，「我人生需要這個！」，並在貼文下方補上一張汽車在車陣中橫衝亂竄的飆車GIF檔，附註「我正要去最近的沃爾瑪商店」。

I NEEDDDD THIS IN MY LIFEEEE!!!



Walmart Is Selling Pillsbury Cinnamon Rolls With A Pink Strawberry And Cream Icing https://t.co/rj8S1oBFQ8 — LSM (@iamlaurenmiles) January 14, 2020

但沃爾瑪的官方推特小編竟直接回覆，「嘿！保羅沃克，把安全帶繫上，否則就等罰單吧。」由於保羅沃克的死因為車禍，讓看到回覆的數千名網友都覺得十分不妥，痛批沃爾瑪亂開「地獄梗」玩笑。一名網友表示，「這張GIF明明是某人任意超車飆車的圖片，卻配上因車禍而死的保羅沃克實在太諷刺」。另名網友則說，「用這種令人難過的事來開玩笑真的很糟」。

面對網友的怒火，沃爾瑪超市公關高階經理Tara Aston立即發表聲明公開道歉，坦承發布該回覆時「欠缺考慮」，向保羅沃克的家人親友及粉絲鄭重道歉，並將惹禍的推文刪除。