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「媽～我又在後院看到」恐怖艾莎娃娃…丟掉後仍不斷出現　詭講西班牙文影片曝光

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記者林瑩真／綜合外電報導

《冰雪奇緣2》在2019年11月上映，再度掀起全球一陣冰雪風暴，然而，也不是所有家庭都如此熱愛。美國德克薩斯州（Texas）休斯敦（Houston）就有一名媽媽表示，他們曾經想丟掉一個艾莎娃娃，沒想到之後又再一次發現娃娃出現在家附近，令他們毛骨悚然。

綜合外媒報導，艾米麗馬多尼亞（Emily Madonia）在臉書PO文透露，最初發現這個艾莎娃娃奇怪時，是艾莎娃娃在唱完主題曲《Let It Go》後，會莫名其妙地說西班牙文，她跟丈夫馬特察覺不妥，立刻商量要將娃娃丟掉。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

在馬特丟掉娃娃的幾週後，他們又在家裡附近的一個木凳上找到了艾莎娃娃，他們開始感覺詭異，這次將娃娃緊緊包裹在垃圾袋下，拿著一袋又一袋的垃圾壓住她，將她塞在最底層，推到路邊的垃圾回收處。

他們還以為這就是故事的完結，沒想到，他們的女兒語出驚人地說，「媽媽，我又在後院看到了艾莎娃娃」。他們忍無可忍，最後將艾莎娃娃寄到遠在明尼蘇達州（Minnesota）的朋友家中。

「若娃娃還是回來，我可能不得不接受一些超自然的解決方案。」艾米麗馬多尼亞暗示，他們恐怕需要進行驅魔儀式。所幸，他們的朋友接受了艾莎娃娃，更說他將艾莎娃娃綁在了吉普車上的防撞桿上，「如果發生什麼奇怪的事，我就會把她焊進一根鋼管內，然後把她沉入湖底」。

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