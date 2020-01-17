分開30年父告求扶養　兩兒回憶「爸爸只來看過我們一次」仍要給錢

記者黃翊婷／綜合報導

台南劉姓男子與前妻育有兩名兒子，離婚之後雖然曾前往租屋處探視，無奈妻兒已經搬家，雙方失聯超過30年，如今他因為車禍受傷，又患有高血壓、糖尿病等慢性病，無法維持生活，這才決定提告要求兩兒給付扶養費。台南地院法官認為，劉父在離婚之前還是有擔起家庭責任，最後判兒子們每人每月必須給付2000元扶養費較為合理。

劉父在判決書中提到，自己以前是做眼鏡相關行業，與前妻育有兩名兒子，後來因為感情不睦，獨自一人在孩子8、9歲的時候離家打工，前妻則在台北工作，兩個孩子就送到高雄由外公、外婆照顧，後來雙方決定離婚，監護權交給女方，「我去過她在台南的租屋處，想詢問能否探視兒子，結果人已經搬走了，我不知道她的電話號碼，才會超過30年都沒有聯繫。」

▲劉父與兩名兒子至少有30年沒聯繫過。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

劉父接著表示，自己離婚前若是有收入，都會交給前妻當作家庭生活費用，現在因為年老身體狀況不佳，先前車禍受傷開刀導致行動不便，還患有高血壓、糖尿病等慢性病，甚至飽受失眠、憂鬱症等疾病所苦，長期以來都在醫院接受治療，因為收入不固定，無法負擔醫藥費和每月5000元的房租，這才決定提告要求兩兒每人每月給付9500元的扶養費用。

對此，劉家兩名兒子到庭抗辯，「我們已經30多年沒有聯絡了，印象中小一、小二的時候我跟弟弟開始和外公、外婆同住，住到國中畢業才搬到台南。當時一天三餐都是外婆準備的，爸爸只來探望過一次，逢年過節也都是只有媽媽回來，學費都是媽媽給的。爸爸並沒有負起養育的責任，為什麼我們要扶養他？」

▲劉父因為健康狀況不佳，時常得到醫院就診。

前妻出庭時則表示，婚後劉男迷上賭博，自己還幫忙還過賭債，雖然有時候會給點生活費，但對方一下班就跑去打麻將，幾乎沒有照顧家庭和小孩，「他沒有家庭觀念，也沒有責任。離婚前他曾經3年多都沒有回家，我還親自到場抓姦過，後來受不了才跟他離婚，當時沒有約定扶養費」，至於搬家失聯一事，其實只要問一問親戚就會知道聯絡方式，「是有沒有心的問題。」

台南地院法官認為，劉父因為身體健康因素難以維持生活，的確需要受到扶養，雖然他嗜賭、外遇沒有完全盡到家庭責任，但在還有正當工作的時候，確實曾幫忙負擔家庭生活開銷，考量到兩名兒子還要負擔房貸、扶養母親，最後判他們每人每月應給付父親2000元扶養費用較為適當，其餘請求駁回。