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社會 社會焦點 保障人權

老公吵架摔田裡被索賠　妻嗆「你陪她睡就好了」罰3000元

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記者黃翊婷／綜合報導

台南50歲的葉姓婦人不滿郭姓婦人要求丈夫賠償稻穗損失，竟然直接在路邊開罵「髒女人」、「X」等不雅字眼，後來挨告又改口聲稱當時是說「看」，而非髒話，但法官不採信，最後仍被依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日，全案仍可上訴。

鄉下,農田,偏鄉（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲郭女要求葉女丈夫賠償損壞的稻穗。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

判決書中提到，葉女的丈夫2018年11月10日上午8時許因為與顏姓男子發生肢體衝突，不慎摔進郭女的稻田裡，被當場要求賠償稻穗損失；她見狀氣得直接在路邊用台語開罵，「錢、錢、女人錢，X，一直要人家錢」、「髒女人」、「你（丈夫）陪她睡就好了，哪還需要錢」等等，結果卻害自己吃上官司。

葉女接受偵訊時辯稱，「我以前和顏男有不倫關係，郭女先前則是我老公的外遇對象，事發當下我看到她和顏男交往，心生憤怒才會說出不好聽的話」，但當下並沒有罵「X」這個字，而是說「看」。

▲▼ 牽手,男女,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲葉女坦承是因為感情問題才會和郭女起爭執。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，台南地院法官檢查雙方爭執過程的對話譯文，發現葉女與郭女當時的確有發生口角，且兩人對話的對象就是彼此，爭吵之中葉女也有罵出「X」字，可見後來辯稱是在說「看」這個字，只是臨訟杜撰之詞，不足採信。

法官接著表示，葉女為高職畢業，依照她的智識經驗，應該知道上述不雅字眼足以貶損他人人格及地位，卻仍為了感情上不快的事情，以辱罵方式發洩，考量到雙方並未達成和解，最後依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日。

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