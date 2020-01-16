母親過世激動拒簽死亡通知書　兒打傷護理師反賠6萬元

▲阿豐無法接受母親過世的事實，不小心打傷一名護理師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

靠資源回收維生的阿豐（化名）2017年12月間得知母親在醫院加護病房過世，一時情緒激動，打傷交付死亡通知書的護理師，最後被依對醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪，判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑3年，全案仍可上訴。

判決書中提到，阿豐2017年12月16日晚間8時許在新北市某醫院的加護病房得知母親病逝，當時護理師拿著死亡通知書要交給大哥簽名確認，他因為無法接受與親人離別的事實，一時情緒激動上前阻擋簽署文件，還伸手強取，導致護理師受傷，嘴唇撞出1公分的開放性傷口，臉部也受到鈍傷。

阿豐事後被帶回警局，並面臨法律責任追究，他坦言，當下的確是因為無法接受母親過世，才會伸手拉扯，但並沒有要故意傷害護理師的意思。

新北地院法官認為，阿豐因為親人過世情緒激動，而對醫護人員施以暴力行為，不僅危害醫護人員的人身安全，也會減損整體士氣以及醫療品質，實在不可取，但考量到受傷的護理師已表明願意原諒，也不會再追究，最後依對醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪，判他2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑3年，同時還得提供40小時的義務勞務、接受4小時法治教育課程，希望他能從中記取教訓，不要再衝動行事，全案仍可上訴。