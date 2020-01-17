伊朗空襲「美軍11人腦震盪」！　美改口證實：已赴德國科威特治療追蹤

▲襲擊事件發生後，美軍人員檢查基地受損情況。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗本月發射10多枚飛彈攻擊美軍駐防伊拉克基地，根據美國中央司令部（U.S. Central Command）發言人16日晚間透露的最新消息，有11名美國軍人正接受腦震盪治療。此前，美國總統川普曾說，沒有美國人在這場襲擊事件中受傷或喪命。

綜合CNN、福斯新聞引述軍方聲明指出，目前有數人正因爆炸所引起的腦震盪症狀接受治療，出於謹慎，8人自阿薩德空軍基地被轉移至德國蘭茨圖爾地區醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center），其餘3人赴科威特阿里夫詹營地（Camp Arifjan）進行後續檢查。

美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）16日表示，目前受傷人員的傷勢都在評估當中，「作為標準程序，空襲發生地點周邊的所有人員都要接受創傷性腦損傷的篩檢，若經確認身體狀況可以執行任務，他們將會重返伊拉克。」

國防部長辦公室在獲知消息後，隨即發布聲明。美國國防部首席發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）則說，目前已更新相關紀錄。

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