視導陸軍機步269旅　蔡英文：提升軍人尊嚴是我最重要責任

軍聞社／記者周力行桃園16日電

農曆春節將屆，三軍統帥蔡英文總統16日前往桃園視導暨勗勉陸軍機步269旅，感謝國軍堅守崗位，戮力戰訓本務，讓國人安心過年；總統強調，身為中華民國三軍統帥，她一定是國軍最大的後盾，照顧國軍弟兄姐妹，提升軍人尊嚴，就是她最重要的責任。

蔡總統抵達後，聽取任務簡報，視導綜合格鬥及戰備部隊演練，並與官兵們會餐及頒發加菜金，感謝他們的辛勞付出。

總統致詞時，首先代表國人，對所有的弟兄姐妹表達最深的感謝，因為有他們的堅守崗位，戮力戰訓本務，才能夠讓國人安心的過年。

蔡總統指出，該旅防衛區域所肩負的責任非常重大，然而從官兵們在漢光演習的操演中，均能順利完成任務，獲得良好成績，她對弟兄姐妹們的能力深具信心。

總統強調，國軍官兵守護國家，身為中華民國三軍統帥，她也一定會是官兵們最大的後盾，照顧國軍弟兄姐妹，提升軍人尊嚴，就是她最重要的責任。

蔡總統說，自她上任以來，不僅極力推動國防自主，加強國軍整體戰力，也幫國軍汰換新式個裝，提升單兵作戰力量，要使國人同胞對國軍的「戰力強」有信心；更重要的是，她在這三年多來，常常至各營區視察，不僅是關心全軍弟兄姐妹，也藉具體行動，表達國家對軍人的重視。

蔡總統進一步表示，她要讓所有國人都知道，在場的每一位國軍弟兄姐妹，從穿上制服那一刻起，就把自己奉獻給了國家，不分晝夜守護我們的家園，所有的國人，都應該是國軍最強的後盾。

蔡總統提及沈總長及七位將士的殉職，弟兄姐妹們一定非常不捨，國家會永遠懷念他們、感謝他們。而從這段時間，臺北賓館裡超過一萬兩千位民眾獻花，以及在移靈沿途上拿著國旗致敬的民眾，也可以知道「軍愛民，民敬軍」，已經不再只是口號。

蔡總統深信，也誠懇希望官兵們一定要以身上的軍服為榮。她向官兵們保證，會帶著國軍做更多值得社會肯定的事，也希望所有國軍弟兄姐妹與總統共同努力。

最後，蔡總統說，下個星期就是農曆春節，但國安是沒有假期的，留守同仁務必堅守崗位，守護國家安全，並且在勤務之餘，也別忘了打電話問候家人；同時也代表國人感謝機步269旅全體官兵辛勞，祝福新年快樂，身體健康。