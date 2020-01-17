95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

▲日本流行的冷便當，直接帶去學校吃不必加熱。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說，下同）



記者黃可昀／綜合報導

不少學生最近開始放寒假，一位媽媽PO出她這學期為兒子準備的午餐，放眼望去全是整齊、配色完美的便當，烤雞、玉子燒、鰻魚、壽司等菜色一應具全，而且幾乎沒有重複，偶爾還有三明治、捲餅等變化，光用看的就讓人食慾大開，不過，讓網友最驚訝的是，這些食材竟然「95%都來自好市多」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，把這半年來為兒子準備的便當拍下來，組合起來就是一大張便當圖鑑，木製餐盒裡裝的是滿滿營養與美味，每天打開便當都是不同驚喜，除了基本的炒飯、炒麵以外，有時候還有壽司、捲餅、甚至是夜市美食大腸包小腸，讓網友看了都十分羨慕。

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▲食材幾乎都是在好市多買的。



仔細看會發現，部分便當的壽司與捲餅有點眼熟，原PO表示，其實9成以上的食材都來自好市多，幾乎都是不必加熱的「冷便當」，有些料理好的熟食直接裝進餐盒就能帶出門，方便又美味，而且廚房新手也能快速完成，完全是懶人福音。

網友驚訝回應，「好像日本媽媽」、「可以開個好市多食譜專頁了」、「這太厲害了，專業！學習一下幫女兒帶便當」、「請收下我的膝蓋」、「乍看以為餐餐烏魚子」、「這年頭當父母的都要會多門才藝阿，又要教功課，不時還要做勞作，現在連廚藝都要訓練。」

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