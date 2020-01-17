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LV買下世界第2大鑽石原石「重達1758克拉」　專家曝風險超高

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▲▼世界第二大、重達1758克拉的鑽石原石「Sewelô」。（圖／翻攝自lucaradiamond網站）

▲世界第二大鑽石原石「Sewelô」。（圖／翻攝自lucaradiamond網站）

記者錢玉紘／綜合報導

法國奢侈品牌路易威登（LOUIS VUITTON, LV）買下了世界第二大、重達1758克拉的鑽石原石「Sewelô」，雖然並未透露購買價格，但專家分析，勢必要對珠寶知識與判斷相當有信心，才能買下向「Sewelô」這樣的原石，是很冒險的一步。

《紐約時報》報導，「Sewelô」在去年4月由鑽石採礦商LUCARA在非洲波札那共和國（Botswana）開採到，也是1905年以來開採到的最大鑽石原石，大概有一顆棒球大，並在同年7月被命名，「Sewelô」原意為「罕見的發現」。目前最大的鑽石原石為是1905年在南非開採出來的「Cullinan」，重量高達3106克拉。

不過LV方面並沒有透露已多少錢買下了「Sewelô」，只知道是「好幾百萬」。另一顆1109克拉的「Lesedi de Rona」售出價格為5300萬（約15.88億台幣），而812克拉的「Constellation」則以6310萬美元（約18.9億台幣）售出，而這兩顆原石的品質比Sewelô高。

LV執行長布克（Michael Burke）指出，某些競爭者會很驚訝，竟然是LV買下這顆原石，「沒有人預料到我們如此重視珠寶，我想這會讓競爭更加刺激，喚醒整個產業」。

史密森尼學會（Smithsonian Institution）的寶石與礦石策展負責人波斯特（Jeffrey Post）指出，若是有人買下這樣的寶石，絕對是獲得信用保證，「像Sewelô這樣的原石，其實比大家想像的更有風險，除非買家有計畫，或是相信裡面有足夠的乾淨原料能供切割，才能讓他們獲益」。

LV在2012年正式進軍珠寶市場，在巴黎開設了第一家店面，去年母公司LVMH也砸了147億歐元，買下美國知名珠寶商Tiffany，如今再度豪氣買下世界第二大的鑽石原石，顯示LV重視珠寶市場的策略。

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