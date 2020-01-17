　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

請親友喝星巴克傳心意！　送禮線上串線下、還有88折飲料券

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲迎接節日送禮商機，星巴克實體禮盒換上應景金鼠包裝，還有線上販售紙本飲料券、社群星意禮贈禮等，讓民眾傳遞心意更方便多元。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者鍾欣妍／採訪報導

過年過節，所謂禮多人不怪，但抽不出時間當面送禮給親友，有全「心」送禮方式！星巴克的星意禮主打從社群即時贈禮，即使和親友相隔兩地，也能請對方喝咖啡傳遞心意，收禮者只要持手機就能去星巴克門市兌換飲料。

▲▼星巴克,星意禮,紙本飲料券,星巴克星願桶,臻選綜合蛋捲禮盒,臻選薄餅禮盒,蜂蜜蛋糕脆餅禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼星巴克的星意禮從線上串聯線下，有各式咖啡飲料和不同面額的電子禮物卡可選擇。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼星巴克,星意禮,紙本飲料券,星巴克星願桶,臻選綜合蛋捲禮盒,臻選薄餅禮盒,蜂蜜蛋糕脆餅禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

在社群收到親友捎來的星意禮，到全台指定星巴克門市，掃描QR-code就能領禮物，想要回禮，LINE Pay星巴克星意禮專區上有各式咖啡飲料或不同面額的電子禮物卡可選擇，讓傳遞心意變得更即時便利。

▲▼星巴克,星意禮,紙本飲料券,星巴克星願桶,臻選綜合蛋捲禮盒,臻選薄餅禮盒,蜂蜜蛋糕脆餅禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾林小姐表示，即使和朋友相隔兩地無法碰面，也能在社群送星意禮傳遞心意。（圖／記者姜國輝攝）

民眾林小姐使用過星意禮後，強調真的很方便，「在出差的朋友或是很久沒有辦法見面的朋友、故鄉的朋友我都可以直接利用星意禮的服務，然後從社群送禮給對方，也傳達我的心意。」

▲▼星巴克,星意禮,紙本飲料券,星巴克星願桶,臻選綜合蛋捲禮盒,臻選薄餅禮盒,蜂蜜蛋糕脆餅禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲星巴克推出無使用期限的紙本飲料券，單張150元最高可以點價值170元的指定飲料。（圖／記者姜國輝攝）

搶攻送禮商機，星巴克還推出沒有使用期限的紙本飲料券，每本10張共1500元，而單張150元最高可以點價值170元的指定飲料，等於直接打了88折，民眾張先生收到公司的商務贈禮，大讚實用性高。

不過春節到了，要到親友家拜年，少不了準備應景的伴手禮，星巴克推出鼠年新春禮盒系列，不只美味可口，外觀包裝皆有超萌的老鼠圖案，讓民眾送禮自用兩相宜。

▲▼星巴克,星意禮,紙本飲料券,星巴克星願桶,臻選綜合蛋捲禮盒,臻選薄餅禮盒,蜂蜜蛋糕脆餅禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼星巴克的鼠年新春禮盒，也換上應景的Q萌老鼠包裝，除了經典的蛋捲及薄餅禮盒，也特別為鼠年推出新風味。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼星巴克,星意禮,紙本飲料券,星巴克星願桶,臻選綜合蛋捲禮盒,臻選薄餅禮盒,蜂蜜蛋糕脆餅禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

其中，「星巴克星願桶」內含咖啡捲心酥、草莓巧克酥捲、白巧黑露脆芙三種獨有餅乾，「臻選綜合蛋捲禮盒」有多達6種口味，包含咖啡、可可、紅茶、蜂蜜、起司、麥麩，「臻選薄餅禮盒」選用星巴克義式咖啡粉烘烤出薄餅，以港式鴛鴦奶茶搭配法式巧克力，風味上屬於東西融合，「蜂蜜蛋糕脆餅禮盒」採用低溫烘焙製程，把蜂蜜蛋糕的美味鎖在脆餅裡頭。

▲▼星巴克,星意禮,紙本飲料券,星巴克星願桶,臻選綜合蛋捲禮盒,臻選薄餅禮盒,蜂蜜蛋糕脆餅禮盒。（圖／記者姜國輝攝）

▲迎接節日送禮商機，星巴克提供民眾多元送禮方式，從線上購買星意禮、紙本飲料券串連至線下兌換，以及實體禮盒等方式。（圖／記者姜國輝攝）

民眾張先生說：「覺得禮盒很用心，包裝也很精緻，不管是自己吃也覺得很好吃，送禮也覺得很好看，我之前收過咖啡捲心酥，很香很好吃，就會一口接一口停不下來。」從社群星意禮贈禮、線上販售紙本飲料券，再到實體禮盒，星巴克提供多元送禮方式，讓民眾不再侷限時間地點，也能方便傳遞美好心意。

ET快訊
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
國民黨估贏37萬票！徐巧芯曝「算票爆笑內幕」　只有2人知道真
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

春節送禮新選擇！金葉名氣餅祭超澎湃組合　台中鰻屋豪裝310公克長鰻

蜂蜜蛋糕一年賣5億！統一「昂舒巴黎」攜手小七搶攻烘焙訂製商機

7-11限定！昂舒巴黎全新復古蜂蜜蛋糕來了　秒訂秒做「72小時送到手」

選堅果「包裝」很重要！送禮夠美　還能控制吃的量

偷師日本人年節送禮哲學！巧克力界LV推「桃花鼠」限定禮盒成爆款

情侶出國吵架女生慘遭丟包！男友拿走wifi機搞失蹤　預付卡強勁網速挽救感情

【廣編】歐美女星人手一杯的話題飲品！「防彈綠拿鐵」一杯輕鬆完成窈窕任務

SOGO鼠年福袋用1千賺5千　加碼抽東京商務艙機票

請親友喝星巴克傳心意！　送禮線上串線下、還有88折飲料券

快到忠孝復興站！吳宗憲、Sandy狂發百萬紅包「最大包8888」

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

情侶出國吵架女生慘遭丟包！男友拿走wifi機搞失蹤　預付卡強勁網速挽救感情

【廣編】歐美女星人手一杯的話題飲品！「防彈綠拿鐵」一杯輕鬆完成窈窕任務

SOGO鼠年福袋用1千賺5千　加碼抽東京商務艙機票

請親友喝星巴克傳心意！　送禮線上串線下、還有88折飲料券

快到忠孝復興站！吳宗憲、Sandy狂發百萬紅包「最大包8888」

【廣編】超商龍頭7-ELEVEN搶佔隱形眼鏡商機　24小時隨時隨地　讓你不用等

不用人擠人！來全家消費滿額即送「鎮瀾宮開運錢母」

【廣編】街口推Jello迎戰春節紅包大戰　過年紅包瘋狂送　四個百萬紅包　總金額超過1.5億元

日本美妝雜誌評比榮獲八冠王　編輯狂推的黑科技吹風機　下次去日本必買

新春佳節熱鬧秘笈在北捷　吃喝玩樂行頭一個都不能少

誠品進駐雲林80年警眷宿舍　坐榻榻米聽黑膠　感受舊日時光

才簽完貿易協議　蓬佩奧：中國仍是美國最大競爭對手！

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

金山青年活動中心2024年底熄燈！地上物去留再決議

向對岸釋善意靠「內閣改組」？蘇貞昌：不用其他國家指指點點

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

蔡英文「要贏的人全然知道怎麼輸」　用意志力扭轉頹勢

亞洲人特「瘋」三芒星休旅　賓士2019年全球熱賣近234萬輛新車

勞動部最新加班調查出爐　勞工平均每月加15.9小時

美國新屋開工數創13年新高！　「共161萬戶」未來看好

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

消費熱門新聞

「Hello Kitty萬用置物籃」台灣也有了

情侶出國吵架　預付卡挽救感情

勝真理褲！Dcard女大生最愛這件

美式家電太狂　稱霸10大家電熱銷榜

尾牙119人用餐22人急送醫

學日本人的掃除秘訣　煥然清新迎好運

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

快到忠孝復興站！吳宗憲狂發百萬紅包

全家消費滿額　送「鎮瀾宮錢母」

日本美妝雜誌狂推黑科技吹風機

防彈綠拿鐵　歐美女星人手一杯

曬衣遇空污警報　部落客實測大推救星來了

送禮線上串線下！　在異地也能請星巴克傳心意

SOGO鼠年福袋用1千賺5千

更多熱門

相關新聞

快到忠孝復興站！吳宗憲狂發百萬紅包

快到忠孝復興站！吳宗憲狂發百萬紅包

過年除了發紅包，也好想領紅包啊！來到捷運忠孝復興站5號出口，總長度16米、高3米的超喜氣「東森購物紅包牆」映入眼簾，驚喜的是，竟然是綜藝天王吳宗憲與女兒Sandy在狂發百萬紅包，更狂的是中獎率100%，東森幣紅包現拿現用，最大包高達8888，讓你金鼠年大發特發。

街口推Jello迎戰百萬紅包瘋狂送

街口推Jello迎戰百萬紅包瘋狂送

農村古味年糕　年節限定老饕搶訂購

農村古味年糕　年節限定老饕搶訂購

被誤認是豬！水豚真實身分大公開

被誤認是豬！水豚真實身分大公開

北京故宮「3萬元」年夜飯取消

北京故宮「3萬元」年夜飯取消

關鍵字：

星巴克星意禮過年新春禮盒拜年送禮

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

清純女星「劇組全是表兄弟」！

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面