請親友喝星巴克傳心意！　送禮線上串線下、還有88折飲料券

▲迎接節日送禮商機，星巴克實體禮盒換上應景金鼠包裝，還有線上販售紙本飲料券、社群星意禮贈禮等，讓民眾傳遞心意更方便多元。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者鍾欣妍／採訪報導

過年過節，所謂禮多人不怪，但抽不出時間當面送禮給親友，有全「心」送禮方式！星巴克的星意禮主打從社群即時贈禮，即使和親友相隔兩地，也能請對方喝咖啡傳遞心意，收禮者只要持手機就能去星巴克門市兌換飲料。

▲▼星巴克的星意禮從線上串聯線下，有各式咖啡飲料和不同面額的電子禮物卡可選擇。（圖／記者姜國輝攝）

在社群收到親友捎來的星意禮，到全台指定星巴克門市，掃描QR-code就能領禮物，想要回禮，LINE Pay星巴克星意禮專區上有各式咖啡飲料或不同面額的電子禮物卡可選擇，讓傳遞心意變得更即時便利。

▲民眾林小姐表示，即使和朋友相隔兩地無法碰面，也能在社群送星意禮傳遞心意。（圖／記者姜國輝攝）

民眾林小姐使用過星意禮後，強調真的很方便，「在出差的朋友或是很久沒有辦法見面的朋友、故鄉的朋友我都可以直接利用星意禮的服務，然後從社群送禮給對方，也傳達我的心意。」

▲星巴克推出無使用期限的紙本飲料券，單張150元最高可以點價值170元的指定飲料。（圖／記者姜國輝攝）

搶攻送禮商機，星巴克還推出沒有使用期限的紙本飲料券，每本10張共1500元，而單張150元最高可以點價值170元的指定飲料，等於直接打了88折，民眾張先生收到公司的商務贈禮，大讚實用性高。

不過春節到了，要到親友家拜年，少不了準備應景的伴手禮，星巴克推出鼠年新春禮盒系列，不只美味可口，外觀包裝皆有超萌的老鼠圖案，讓民眾送禮自用兩相宜。

▲▼星巴克的鼠年新春禮盒，也換上應景的Q萌老鼠包裝，除了經典的蛋捲及薄餅禮盒，也特別為鼠年推出新風味。（圖／記者姜國輝攝）

其中，「星巴克星願桶」內含咖啡捲心酥、草莓巧克酥捲、白巧黑露脆芙三種獨有餅乾，「臻選綜合蛋捲禮盒」有多達6種口味，包含咖啡、可可、紅茶、蜂蜜、起司、麥麩，「臻選薄餅禮盒」選用星巴克義式咖啡粉烘烤出薄餅，以港式鴛鴦奶茶搭配法式巧克力，風味上屬於東西融合，「蜂蜜蛋糕脆餅禮盒」採用低溫烘焙製程，把蜂蜜蛋糕的美味鎖在脆餅裡頭。

▲迎接節日送禮商機，星巴克提供民眾多元送禮方式，從線上購買星意禮、紙本飲料券串連至線下兌換，以及實體禮盒等方式。（圖／記者姜國輝攝）

民眾張先生說：「覺得禮盒很用心，包裝也很精緻，不管是自己吃也覺得很好吃，送禮也覺得很好看，我之前收過咖啡捲心酥，很香很好吃，就會一口接一口停不下來。」從社群星意禮贈禮、線上販售紙本飲料券，再到實體禮盒，星巴克提供多元送禮方式，讓民眾不再侷限時間地點，也能方便傳遞美好心意。