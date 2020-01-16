踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死…兒聽爆響走出房門「只看到一隻鞋」

▲踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）



記者柯振中／綜合報導

春節將近，不少家庭會開始清理家中環境，大陸湖南長沙一名37歲的女子為了清洗窗戶，踩在防盜鐵柵欄上，沒想到防盜柵欄突然裂開，導致女子從5樓墜下，摔在馬路上身亡。女子的兒子當時正在房間寫作業，聽到聲響後走出房門，卻沒看見媽媽的身影，只見到一只鞋子。

綜合陸媒報導，這起事件發生在14日下午2點左右，37歲的劉麗（化名）當時踩著防盜鐵柵欄擦洗窗戶，沒想到柵欄底部突然斷裂，導致她從家中墜下，摔在馬路上。

▲劉麗住家的防盜窗下方破了大洞。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）



事件發生的當下，對面的鄰居正在整理貨物，聽到一聲爆響，隨後就看到劉麗倒在馬路邊，接著人潮愈來愈多。令人鼻酸的是，劉麗的兒子當時正在家中寫作業，聽到聲響後，立刻從房門出來找媽媽，但看到客廳的窗戶開著，媽媽則消失無蹤，只見到一只鞋子遺留在樓下的遮雨棚上。

劉麗的丈夫當時正在上班，聽到消息相當崩潰，不敢相信妻子就這樣離開人世。對此，劉麗的姨媽說明，劉麗的體重不到50公斤，身材相當苗條，會從防盜柵欄墜落讓家人都很意外，這棟房子是劉麗的丈夫10年前買的二手房，當時就已經裝有防盜窗。

目前劉麗的家人已在籌組後事。而對於妻子的意外去世，劉麗的丈夫不願多加說明，只是神色哀傷地與家人一同收著遺物。至於防盜窗為何會突然裂開，仍待當地警方進一步釐清。

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▼劉麗的死亡證明。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）



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