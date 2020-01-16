同事美工刀割到手！他秒掏小醫療包…旁人超訝異　網笑讚細心：真的賢慧

▲原PO隨身攜帶小醫療包。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨身攜帶這樣東西，竟然讓同事都很訝異。有網友在PT表示，同事在用美工刀時一個不注意，直接在手上劃出一道傷口，當其他人去拿公用醫療箱時，他已經從包包拿出隨身攜帶的小醫療包，「我是覺得隨身攜帶醫療包有好沒有壞，萬一臨時受傷才可以趕快處理。」看到貼文後，不少人都讚原PO「女子力超高XD！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「隨身攜帶小醫療包」，說同事在用美工刀的時候一個不注意，直接往手上劃一個傷口，「在其他人跑去拿公用醫療箱時，我已經從包包裡把隨身帶的醫療包拿出來，給同事止血上藥了」，看到原PO會隨身攜帶醫療包，其他同事們都很訝異。

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▲同事去拿醫療箱時，原PO已經幫受傷同事包紮好。（示意圖／Pixabay）

原PO就說，他只是覺得隨身攜帶醫療包有好沒有壞，萬一臨時受傷了，才能趕快處理。有同類馬上現身留言「我醫藥箱都放在包包，各種藥水，成藥，紗布……等都有」，原PO也在留言處表示「好專業，我只有酒精棉片跟優碘等等的」，並說要用到的時候，沒帶就會很崩潰。

其他網友則是紛紛留言，「因為工作常常割傷手，會隨身攜帶透氣膠帶，包包裡有放ok繃，但其他就沒有了」、「包包只有濕紙巾跟酒精棉片XDD」、「我也有一個醫藥包隨身攜帶，因為有個朋友常受傷……後來就養成習慣了。」

不少人則是大讚原PO這個習慣，「有看過女生帶液態ok蹦的，真的賢慧」、「好酷！我要跟你當朋友感覺很安全XD」、「會帶+1，拿出來時別人也很驚訝」、「我只帶OK繃，覺得原PO這樣好細心喔」、「你是醫護兵嗎！我連衛生紙都沒有」、「你小叮噹喔」、「女子力超高XD！」

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