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玄奇！小娃戒不掉奶嘴　92歲「奶嘴乩童」喊一聲…乖乖奉上回家不哭鬧

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市大肚區鎮元宮，有位92歲的「奶嘴乩童」，60多年來幫助上萬孩童戒掉奶嘴，而戒掉的奶嘴，就掛在宮中神桌的兩側。（圖／民眾林資倫提供）

記者白珈陽／台中報導

超神奇！台中市大肚區鎮元宮92歲的張火盛，當了60多年的乩童，幫助了許多有疑難雜症要請示神明的民眾，其中，他最廣為信徒所知的，竟是他能讓「小孩戒奶嘴」！每幫一個小孩戒成功，家長便會將奶嘴送給他，經年累月，已累積了上萬隻，成為「奶嘴乩童」。雖然因奶嘴實在太多已清掉了大部分，但在宮內的神桌兩側，仍掛上多串奶嘴，成為地方上一道特殊的風景。

據悉，張火盛表示，小孩到了年齡卻戒不掉奶嘴是許多家長頭痛的事，有家長向他求助，而他起乩後只要對孩子喊「不要吸了，奶嘴給我」，小娃娃竟然就真的自己拿下奶嘴交給他，回到了家中也不哭鬧，相當玄奇，60多年來，一傳十、十傳百，奶嘴就這樣收集了上萬隻，不過，因為數量龐大只好每年清理，現在就剩宮裡的那些。

請繼續往下閱讀...

鎮元宮位於台中大肚區，主祀玄天上帝，相傳有300多年歷史。

▲張火盛幫小孩戒掉奶嘴後，父母會將奶嘴交送給他，宮中兩側掛滿大串的奶嘴。

▲鎮元宮主祀玄天上帝，相傳有300多年歷史。

張火盛提到，有一年，有一對夫婦帶著孩子向他求助，說小朋友戒不掉奶嘴，儘管已試了塗辣椒或是萬金油等方式，也都戒不掉，於是想請神明幫忙。張火盛說，在那之前他也沒有處理過這種「案例」，他試著請示玄天上帝、順利起乩後，對著該名孩童要他不要再吸奶嘴，「把奶嘴給我！」，那孩子竟就乖乖拿下奶嘴並交給他。

那對夫婦見到這一幕後，相當驚訝，也很感謝張火盛及玄天上帝的幫忙，消息傳開後，全台各地有相同困擾的父母都紛紛到鎮元宮請他幫忙，甚至還有遠從澎湖慕名前去的，張火盛「奶嘴乩童」的名號，也就越傳越廣。

▲台中市大肚區鎮元宮，有位92歲的「奶嘴乩童」，60多年來幫助上萬孩童戒掉奶嘴，而戒掉的奶嘴，就掛在宮中神桌的兩側。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼張火盛幫小孩戒掉奶嘴後，父母會將奶嘴交送給他，宮中神桌兩側掛滿大串的奶嘴。

▲張火盛幫小孩戒掉奶嘴後，父母會將奶嘴交送給他，宮中兩側掛滿大串的奶嘴。

張火盛打趣道，因為奶嘴真的太多，每年都要清理掉當年的奶嘴，否則還要買房子來裝。

而現在，只要到鎮元宮就能看到神桌兩側掛著大串的奶嘴，確是地方上一道特殊風景，也是張火盛60多年來，幫助許多父母的「證明」。

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