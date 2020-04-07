訂餐挨轟沒同理心！外送員失控大吼「幹嘛叫那麼遠的店」　網怒：自己要接

▲就是因為遠才會叫外送。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

隨著疫情升溫，越來越多人選擇在家叫外送，避免到密閉空間的餐廳用餐。一名女網友昨天透過外送平台訂了午餐，等了1個多小時才送來，外送員看起來很匆忙趕時間，兩人在對話過程中有點不愉快，當下她只想趕快取餐回家吃飯，怎料對方竟越罵越起勁，還說她訂這麼遠的餐廳「很沒同理心」。

原PO在PTT表示，外送員一到就要她趕快檢查餐點有沒有少，她順口回了一句「咦！你剛剛取餐的時候沒有核對嗎？」對方回應，「我一次要送5張單，拎著一堆東西怎麼有空顧妳這個？」雖然她當下有點錯愕，但看餐點沒有少就想說算了，和外送員說了聲「謝謝」就轉身要上樓，結果這時對方在背後大喊，「小姐妳以後不准再叫這家了，妳很沒有同理心妳知道嗎？」

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▲自己選擇接單卻怪罪客人。（圖／翻攝自PTT）



眼見原PO沒反應，外送員繼續大罵，「妳幹嘛叫那麼遠的店，是想搞死外送員嗎？光接妳的單其他單都不用接了啊？蛤（四聲）？」像是吃到炸藥一般連環怒吼，質問她訂餐前為何不看清楚店家地址，儘管原PO當時連忙道歉安撫，對方仍忿忿不平地說，「以後訂餐前看一下店家在哪，不要這麼沒同理心，知道嗎？」

經過外送員一番砲轟教訓後，原PO帶著尚未平復的心情查了一下店家地址，「他跟我說的店家位置跟實際上的位置，中間還差了一個行政區，要唬爛也不是這樣的好嗎！」實在越想越委屈，於是將事發經過貼到網路和其他人抱怨。

網友看完回應，「這我一定投訴啊，自己要做的干我屁事」、「外送員不是可以選擇要不要接的嗎」、「笑死，就是懶得去買才叫外送啊」、「好想遇看看，我一定噴到他歪頭」、「嫌遠他可以不接單啊！幹嘛接了又這樣！」