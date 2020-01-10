正義姊路過公車亭遭捏臀「轉身怒追」　色男嚇到巴頭慘吞兩罪

記者黃翊婷／台北報導

宋姓男子6年多前在台北市某公車等候區遇見路過的小湘（化名），一時起了色心，突然伸手襲臀，還把追上來理論的受害者打到左前額挫傷。台北地院法官認為宋男欠缺對女性身體自主權的觀念，考量到他經濟拮据、精神狀況不佳，最後依意圖性騷擾、傷害兩罪，判處拘役80日，得易科罰金8萬元，緩刑1年，同時還得向公庫支付1萬元，全案仍可上訴。

▲小湘在宋男上車前將他攔下。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

判決書中提到，宋男2013年6月2日上午9時許在等待公車時，看到小湘獨自一人走過去，經然一時動了歪腦筋，偷偷走近並從後方用身體貼住對方背部，再用手掌捏了臀部一下，隨即快速離去。

小湘突然遭人襲臀嚇了一跳，反應過來後立即追了上去，並在宋男搭上公車之前將人攔下，沒想到卻遭徒手毆打頭部，導致左前額挫傷，但她沒有因此放棄，馬上請公車司機幫忙報警，這才將色狼抓住。

▲宋男急著想要逃離現場，竟出手毆打小湘的頭部。（示意圖／123RF，與本案無關）

台北地院法官認為，宋男在公共場所伸出鹹豬手，顯然欠缺對女性身體自主權的觀念，被喝止仍不思反省，還暴力相向，實應非難；然而，這已經是6年多前的事，小湘以「不願意再回想此事」為理由拒絕接受道歉，所以雙方並沒有達成和解。

法官接著表示，考量到宋男經濟拮据、精神狀況不佳，事後也相當懊悔，最後依意圖性騷擾、傷害兩罪判處拘役80日，得易科罰金8萬元，緩刑1年，同時還得向公庫支付1萬元，並接受兩場法治教育課程，希望他能從中記取教訓，全案仍可上訴。