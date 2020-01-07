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黑鷹8死讓「空中暗礁」曝光！一等三角點罩雲霧讓將星殞落　3疑點待釐清

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▲黑鷹墜毀在宜蘭烘爐地山區附近，失事地點的山頭海拔1166公尺，是唯一擁有一等三角點的蘭陽平原名山，周圍近10公里內沒有比它更高的山。圖為黑鷹失事地圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黑鷹墜毀當天，空軍司令上將熊厚基曾在記者會提到，黑鷹從松山起飛後，飛行高度都維持在3000呎以下（約914公尺），機上人員與「戰管」最後一句話是報告天氣良好，「能見度4至7浬，而雲高3000至5000呎」，也沒提到任何機務狀況，此與機上生還者描述相符，沒想到飛機接著竟就在雷達上消失。

這次黑鷹墜毀在宜蘭烘爐地山區附近，失事地點的山頭海拔1166公尺（約3800呎），為蘭陽5大名山之一，是唯一擁有一等三角點的蘭陽平原名山，周圍近10公里內沒有比它更高的山；按理來講，黑鷹飛行高度應在4000呎以上才安全，就算飛行高度低於4000呎，也要避開烘爐地山區。

但從熊厚基的發言判斷，當時雲霧很可能圍繞烘爐地山區，剛好擋住山勢，但黑鷹失事前，駕駛曾試圖拉起直升機卻失敗。

這次黑鷹墜毀在宜蘭烘爐地山區附近，地形崎嶇導致搜救困難度增加。（翻攝民視新聞）

除了生還者說法外，運安會取得從黑盒子下載的飛航紀錄及語音對話，包括黑鷹當時的速度、飛行姿態、旋翼紐力等各項參數及軌跡資料，初步判讀直升機動力系統正常，已排除8成因機械或天候出現亂流等因素失事的可能性。

曹進平跟沈一鳴同樣都是幻象戰機種子教官出身，曹還曾任新竹戰機聯隊隊長，飛行經驗豐富，雖然他稱飛機動力正常，天候不錯，目視範圍一度很廣，但連他都不敢下斷言黑鷹失事原因為何，因為墜機的綜合因素太多了。

軍方在失事現場尋獲黑盒子，送交運安會解讀後，現已移交國防部。

究竟黑鷹飛行路線與戰管如何溝通？駕駛目視飛行時是沿山腰或山頭飛行？戰管有無確實向駕駛通報山區地形？諸多詳情仍有待軍、檢進一步釐清，目前運安會已將黑盒子相關飛行雷達資料、航管資料交由國防部，會儘速做成失事調查報告，給國人交代。

所謂三角點是依照畢氏定律，用以距算距離或高度，測量人員分別選取單一的測量點，點與點之間必須相互清楚可見，一等三角點取平均邊長為40公里，二等三角點平均邊長為8公里，三等三角點平均邊長為6公里，可見烘爐地山展望極佳。

一等三角點除了烘爐地山外，還包括台北市最高峰七星山，主峰高1120公尺，在台北市區朝北邊往上望，經常也可以望見它獨立高聳的山形，可以360度全覽北市等地，備受登山客喜愛。


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