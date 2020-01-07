　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑鷹空難「5生還者關鍵口述曝光」　墜機真相漸浮現

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

國防部空軍編號933的黑鷹直升機，2日一早載著包括參謀總長沈一鳴等13名高階軍士官，準備前往宜蘭地區進行春節慰問行程，卻於起飛後不久墜毀在北宜交界的山區，造成8死5傷的慘劇，舉國震驚。國防部救出死傷者後，也正在解讀機上的黑盒子紀錄，以釐清事發原因。

▲▼解碼黑鷹空難。（圖／鏡週刊提供）

▲負傷的參謀本部通資次長中將曹進平（右），自行脫困後冷靜在現場指揮搜救人員。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊追查，5名生還者在接受軍、檢人員訊問時，一致表示出事前直升機並無任何異常；而比對駕駛員最後回報的狀況及失事現場環境，或許飛行高度是事發關鍵因素之一。

▲▼解碼黑鷹空難。（圖／鏡週刊提供）

▲黑鷹墜機死傷者名單。

▲▼解碼黑鷹空難。（圖／鏡週刊提供）

▲黑鷹直昇機2日發生墜機意外，包含參謀總長沈一鳴等8人皆不幸逝世。

距離總統大選不到10天，發生這樣的不幸事件，朝野及藍綠各陣營都儘量克制，暫停競選活動，對罹難軍士官表達最大敬意與悼念。

▲▼解碼黑鷹空難。（圖／鏡週刊提供）

▲參謀總長沈一鳴是此次意外軍階官職最高的罹難者。

1月2日上午7時54分，參謀總長沈一鳴帶著高階將領及機上駕駛、工作人員共13人，搭乘編號933的黑鷹直升機自台北松山機場起飛，預計在上午8時20分抵達宜蘭蘇澳中正基地，於春節前夕慰勞東澳嶺雷達站官兵。

▲▼解碼黑鷹空難。（圖／鏡週刊提供）

▲軍方在失事現場尋獲黑盒子，送交運安會解讀後，現已移交國防部。

豈料上午8時7分，該黑鷹直升機竟消失在控制中心的雷達螢幕上，隨後傳來已墜毀在新北市烏來區桶後溪谷的消息，造成參謀總長沈一鳴等8名軍士官不幸殉職，通信電子資訊參謀次長中將曹進平等5人負傷，成為我國史上最高級將領殉職空難意外，震驚國際。

▲▼解碼黑鷹空難。（圖／鏡週刊提供）

▲生還者之一的記者陳映竹，是軍聞社第1位女新聞官。

為盡速釐清失事原因，國軍立即展開搜索，隔天就找到俗稱「黑盒子」的失事殘存飛行資料紀錄器，並立即送往國家運輸安全調查委員會分析，軍方及檢方也同步展開調查，逐一詢問獲救的曹進平等5名生還者。

本刊掌握，5名生還者一致告訴軍、檢，直升機從松山起飛後，一路都很正常，天氣也很穩定，並未感覺到氣流影響飛行，或上下左右震動，更沒有突然下沉的現象，出事前均無任何異常情況，直到撞山墜毀那一刻。

▲▼解碼黑鷹空難。（圖／鏡週刊提供）

更多鏡週刊報導
【解碼黑鷹空難2】一等三角點山頭罩雲霧　竟成空中暗礁
【解碼黑鷹空難3】墜機現場重建　機身90度對折露線索
【解碼黑鷹空難4】軍聞社記者求救簡訊曝光　冷靜定位成搜救關鍵

ET快訊
黑鷹空難「5生還者關鍵口述曝光」　墜機真相漸浮現
要起風大降溫了！2波冷空氣接力最凍11度　「下雨轉濕冷」時間
快訊／三峽不織布廠大火「延燒4鐵皮廠」　近300人灌救中
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜一句話曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼：這就是？

倒數4天追國瑜／韓國瑜攻基隆、宜蘭拚團結　張善政、李佳芬聯手出擊台中

倒數4天追英文／英粉站出來！蔡英文12小時橫掃嘉義、雲林、南投、彰化

國民黨連捲兩次「921」文宣風暴　李正皓266字預言：唯一結局滅亡

黑鷹空難「5生還者關鍵口述曝光」　墜機真相漸浮現

「韓國瑜選情升溫3大亮點」　港媒：黑韓明顯下降！他逐漸擺脫庶民形象

中邪說「是被截斷的一句話」　韓國瑜4分鐘滅火：我是憂慮台灣

韓營抓到「反串韓粉」文…基金會急刪文　黃光芹嗆：中邪了，舉得出來我消失！

影／1450反串韓粉證據曝光　韓國瑜：年輕人不憤怒？

影／鍾明軒幫蔡英文催票：不想要讓人家決定未來就要說話讓人聽到

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」　麥當勞買一送一！連續16天吃起來

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

韓國瑜一句話曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼：這就是？

倒數4天追國瑜／韓國瑜攻基隆、宜蘭拚團結　張善政、李佳芬聯手出擊台中

倒數4天追英文／英粉站出來！蔡英文12小時橫掃嘉義、雲林、南投、彰化

國民黨連捲兩次「921」文宣風暴　李正皓266字預言：唯一結局滅亡

黑鷹空難「5生還者關鍵口述曝光」　墜機真相漸浮現

「韓國瑜選情升溫3大亮點」　港媒：黑韓明顯下降！他逐漸擺脫庶民形象

中邪說「是被截斷的一句話」　韓國瑜4分鐘滅火：我是憂慮台灣

韓營抓到「反串韓粉」文…基金會急刪文　黃光芹嗆：中邪了，舉得出來我消失！

影／1450反串韓粉證據曝光　韓國瑜：年輕人不憤怒？

影／鍾明軒幫蔡英文催票：不想要讓人家決定未來就要說話讓人聽到

富士康主管爆霸凌台商！加盟雞排「女密友太累」反悔　糾眾逼高價回收

天晴能源擴大教育貢獻贊助　民農足球力拚重返榮耀用成績回饋

韓國瑜一句話曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼：這就是？

帥爸帶9歲女進森林趕鹿「慘死獵槍下」！　家屬：新年剛過就帶來噩耗

特／蔡依林賣力卻不吃力　粉絲「石化」模樣證明：一場拉開差距的演唱會！

倒數4天追國瑜／韓國瑜攻基隆、宜蘭拚團結　張善政、李佳芬聯手出擊台中

花點小錢也要說嘴！談戀愛「最愛計較」星座Top5　要天秤犧牲奉獻不可能

倒數4天追英文／英粉站出來！蔡英文12小時橫掃嘉義、雲林、南投、彰化

國民黨連捲兩次「921」文宣風暴　李正皓266字預言：唯一結局滅亡

黑鷹空難「5生還者關鍵口述曝光」　墜機真相漸浮現

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

影／韓國瑜公布1450反串韓粉證據

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

「韓國瑜只會罵我」台下怒吼　蔡英文：很多人害怕台灣交給這樣的人

柯志恩嗆苦苓：外遇有什麼資格罵人？

影／鍾明軒拍片幫蔡英文催票

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

「貪食蛇」再現　為韓國瑜衝選票

距離僅5km！李佳芬尬場小英　主辦「5萬」真實照曝

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

下輩子還要當夫妻…韓正宏遺孀14字紙條

「韓選情升溫3大亮點」　港媒：他逐漸擺脫庶民形象

更多熱門

相關新聞

一路玩到掛　83歲阿嬤圓夢成為《上古卷軸》NPC

一路玩到掛　83歲阿嬤圓夢成為《上古卷軸》NPC

《FF7重製版》降臨台北電玩展

《FF7重製版》降臨台北電玩展

《隻狼》奪2019 Steam 遊戲大獎奪年度遊戲

《隻狼》奪2019 Steam 遊戲大獎奪年度遊戲

Switch Pro售價399美元今年登場

Switch Pro售價399美元今年登場

韓冰站台救選情？李佳芬正面回應

韓冰站台救選情？李佳芬正面回應

關鍵字：

鏡週刊黑鷹直升機失事

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

世新大學電梯夾死人　學生驚見滴血嚇壞

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面