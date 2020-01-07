黑鷹空難「5生還者關鍵口述曝光」　墜機真相漸浮現

圖、文／鏡週刊

國防部空軍編號933的黑鷹直升機，2日一早載著包括參謀總長沈一鳴等13名高階軍士官，準備前往宜蘭地區進行春節慰問行程，卻於起飛後不久墜毀在北宜交界的山區，造成8死5傷的慘劇，舉國震驚。國防部救出死傷者後，也正在解讀機上的黑盒子紀錄，以釐清事發原因。

▲負傷的參謀本部通資次長中將曹進平（右），自行脫困後冷靜在現場指揮搜救人員。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊追查，5名生還者在接受軍、檢人員訊問時，一致表示出事前直升機並無任何異常；而比對駕駛員最後回報的狀況及失事現場環境，或許飛行高度是事發關鍵因素之一。

▲黑鷹墜機死傷者名單。

▲黑鷹直昇機2日發生墜機意外，包含參謀總長沈一鳴等8人皆不幸逝世。

距離總統大選不到10天，發生這樣的不幸事件，朝野及藍綠各陣營都儘量克制，暫停競選活動，對罹難軍士官表達最大敬意與悼念。

▲參謀總長沈一鳴是此次意外軍階官職最高的罹難者。

1月2日上午7時54分，參謀總長沈一鳴帶著高階將領及機上駕駛、工作人員共13人，搭乘編號933的黑鷹直升機自台北松山機場起飛，預計在上午8時20分抵達宜蘭蘇澳中正基地，於春節前夕慰勞東澳嶺雷達站官兵。

▲軍方在失事現場尋獲黑盒子，送交運安會解讀後，現已移交國防部。

豈料上午8時7分，該黑鷹直升機竟消失在控制中心的雷達螢幕上，隨後傳來已墜毀在新北市烏來區桶後溪谷的消息，造成參謀總長沈一鳴等8名軍士官不幸殉職，通信電子資訊參謀次長中將曹進平等5人負傷，成為我國史上最高級將領殉職空難意外，震驚國際。

▲生還者之一的記者陳映竹，是軍聞社第1位女新聞官。

為盡速釐清失事原因，國軍立即展開搜索，隔天就找到俗稱「黑盒子」的失事殘存飛行資料紀錄器，並立即送往國家運輸安全調查委員會分析，軍方及檢方也同步展開調查，逐一詢問獲救的曹進平等5名生還者。

本刊掌握，5名生還者一致告訴軍、檢，直升機從松山起飛後，一路都很正常，天氣也很穩定，並未感覺到氣流影響飛行，或上下左右震動，更沒有突然下沉的現象，出事前均無任何異常情況，直到撞山墜毀那一刻。

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