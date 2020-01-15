國民黨花蓮縣黨部積欠薪資206萬？！　13名自稱「黨工」提告

▲▼國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君表示，雙方根本沒有雇傭關係。（圖／記者蕭可正翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

13名自稱是花蓮縣黨部的員工15日對外表示，國民黨積欠他們自2019年5-9月的薪資206萬，另加資遣費27萬，合計233萬元，雙方因勞資協議破裂，由代表出面控訴「一心一意為黨甚至大選前都影（隱）忍不提但大選結束了 希望黨可以讓他們好好過年」。

13名縣黨部員工表示，他們是由當時時任主委的鄒永宏雇用，但鄒永宏因被黨中央停權，他們認為雇主應該是國民黨，而不是遭停權的鄒永宏所以要求給付包括2019年5-9月的薪資206萬，還有資遣費27萬，13人委由律師狀告國民黨。

國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君出面回應，雙方根本沒有雇傭關係，這些人都是前主委自己私下任聘的員工，而且這些人過去立委選戰都是幫無黨籍的候選人來攻擊國民黨怎麼會是黨工，簡單來說這些人的老闆應該是鄒永宏不是國民黨。

▲國民黨花蓮縣黨部。

胡慧君另表示，目前已經向勞保局跟稅務機關取得證明文件，尊重對方提告。

對此，中國國民黨花蓮縣黨部聲明稿：



針對前任黨工指控國民黨花蓮縣黨部積欠薪資乙事，國民黨花蓮縣黨部做出以下澄清：

一、 根據「中國國民黨直轄市、縣(市)委員會組織規程」第十條規定，本會置工作幹部若干人，書記長及第一組總幹事由中央支薪派任，其餘人事由本會自行募款聘用。因此，前任黨工均屬鄒永宏聘用，自與他人無涉。

二、 前任黨工，均未曾有一日受到縣黨部代理主委黃原亮與現任主委張峻的指揮，實際雇主並非張峻或黃原亮。甚至在今年總統暨立委選舉期間，前任黨工都在替無黨籍候選人輔選，其行為也和縣黨部無關。

三、 現任的縣黨部主任委員張峻於一零八年八月廿三日接受派任，履新之後即善盡道義責任，向當時所有的縣黨部同仁詢問，續留原職務接受張峻聘用的意願。而目前仍有五位黨部工作同仁接受聘用，迄今薪資及各項勞工權益均受到保障。

四、 前任黨工可主張勞方權益，相關事項也已經循司法途徑救濟，花蓮縣黨部沒有特別意見。惟其中太多可議之處，包括前任黨工指稱去(一零八)年五月以後，即不受前任主委的聘用，但經查在同年六月間仍有發生新聘用職員的情形，此節，黨中央與現任主委張峻在當時毫不知情，且至今前任縣黨部主委也尚未移交縣黨部的業務、財務，相關問題也應在法院釐清。

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