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女大生沒做過家事！不會煮飯整理房間　媽媽請保母照顧：我很忙

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（圖／翻攝自網易視頻，下同）

▲劉母表示，學校現在有很多學生都是這樣，所以一點也不奇怪。（圖／翻攝自網易視頻，下同）

圖文／CTWANT

大陸湖北襄陽一名劉姓母親近日在徵保母照顧小孩，值得關注的是，她的小孩已經上大學一年級，引起討論。對此劉母表示，小孩從小沒做過家務，不會煮飯洗衣、整理房間，就是花錢圖安心，現在很多人都這樣，沒什麼好大驚小怪的。

綜合陸媒報導，劉母貼出徵才訊息寫道，「誠心為上大一的女兒找一位能照顧她生活起居的保母，需求45歲到52歲，要會做菜；工作內容就是洗衣煮飯，收拾房間，照顧孩子的日常起居。」貼文一出引起討論，而且報名超級踴躍。

劉母不心疼花錢請保母，只要孩子好就好。

▲女大生不會整理房間，但是會滑手機。

劉母透露，因為與孩子的爸工作都很忙，家裡做生意，但為了照顧女兒常常學校、家裡兩頭跑，根本沒辦法好好照顧孩子，才會想說請保母；她指出，學校有很多學生都是這樣，所以一點也不奇怪，花這個錢不會心疼，只要孩子好就行了。

許多網友看完後，紛紛留言「你們出錢照顧她一輩子嗎？媽寶女」、「有錢就是任性」、「拜託以後千萬別嫁人」、「裝什麼大小姐，我是女的都看不慣」；也有人認為，「說人家是巨嬰太過分了吧，請保母又不是違法行為，眼紅？」

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