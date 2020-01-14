「10度低溫特報」持續！今雨區曝光　吳德榮：下波冷空氣可能達冷氣團

▲今水氣仍偏多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（14日）持續受到大陸冷氣團影響，北部整天偏冷，周五又有下波冷空氣增強。氣象專家吳德榮則說，周五的冷空氣有達「大陸冷氣團」的機率，仍有待觀察，周五至下周一的天氣大約兩天一變，忽冷忽暖要多留意。

氣象局持續對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率。陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨各地低溫約15到17度，西半部局部自動測站有出現12、13度；北部白天高溫回升至約18到20度，中南部約25到27度，花蓮、台東約22到24度；今水氣集中在北部和東半部，中南部則以多雲到晴為主。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，冷氣團影響到周三清晨，周三白天起減弱，一直到周四氣溫有比較明顯回升，北部高溫有機會達到23度，中南部則約26到28度；水氣則以迎風面北部和東半部為主，沒太大變化。

陳伊秀提醒，下波冷空氣在周五增強，持續到周日、下周一減弱，目前預報為東北季風等級，預估中部以北低溫約14、15度、南部約16度；而水氣和這波相比有稍微比較少，北部有些降雨。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周五另有一波冷空氣南下，有達大陸冷氣團的機率，待觀察；北部及東半部有局部短暫雨的機率，氣溫下降，北台灣轉濕冷，其他地區受影響相對較小。

吳德榮表示，周六白天漸轉乾，冷空氣影響至周日清晨，氣溫仍很低；周日白天冷空氣減弱、氣溫回升；周日晚至下周一又有一小波東北季風南下，北台灣再轉濕涼微冷，北部及東半部有局部短暫雨的機率，其他地區受影響較小。他提醒，周五至下周一的天氣大約兩天一變，忽冷忽暖要多留意。

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