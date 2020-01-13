早上被冬雷嚇醒...李富城驚呼「不祥之兆」　氣象局解答罕見原因

▲冬雷大響，不少人被嚇醒，前氣象主播李富稱驚呼是不祥之兆。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

今天清晨有不少網友被轟隆隆的冬雷聲嚇醒，前氣象主播李富城則在臉書發文稱，「諺語『雷打冬，十個牛欄九個空』，不祥之兆」。不過，氣象局解釋今天響起冬雷原因，主要是因暖濕空氣爬升到冷空氣之上，加上地形抬升讓對流旺盛，因而產生打雷現象，冬雷確實較少見，但近來暖冬天氣沒那麼冷，有小對流發展時，偶爾也會發生。

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▲資深氣象主播李富城發文指，早上被悶雷嚇醒，想起諺語是不祥之兆。（圖／翻攝李富城臉書）

今天清晨到上午期間，在北台灣的新莊、淡水、陽明山等地，不少人聽到轟隆隆的打雷聲，許多網友更被雷聲給驚醒。前氣象主播李富城在臉書發文指出，早上一聲悶雷把我從夢中驚醒，這讓我想起了一則諺語「雷打冬，十個牛欄九個空」，不祥之兆。

李富城還引用《上邪》的內容，「上邪！我欲與君相知，長命無絕衰。山無陵，江水為竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢與君絕！」他說，以冬雷震震當誓言的一部份，就知冬雷是難以遇上的。

▲氣象局說，冬雷確實較少見，但只要對流發展旺盛時，還是會有打雷現象。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象預報員林定宜解釋，今天的冬雷主要是因為大氣不穩，低層是東北風，中層空氣是暖濕西南風，暖濕空氣爬升到比較冷的空氣之上，經過地形抬升，對流發展旺盛，因而產生打雷現象。

林定宜說，冬雷確實比較少見，但因為近來暖冬，今年冬天也沒那麼冷，因此仍會有小對流發展，只要發展旺盛，冬雷偶爾也會發生。至於一般人比較注重的春雷，則是要到2月1日之後的才算。

▲氣象局觀測資料顯示，早上6點前後的確有閃電訊號。（圖／中央氣象局）

氣象局副局長鄭明典則說，早上6點前後的確有閃電訊號，持續約15分鐘。打雷表示對流旺盛，主要是有南方潮濕水氣流經北風之上，同時也有點受地形影響加強輻合導致。

氣象達人彭啟明進一步指出，在天氣風險的閃電監測網中，可以看出在北部陽明山區有雷發生。以前對於雷只能人為的看到或聽到，但在建立閃電網後，和國際連結，發現冬天的雷其實很多的。以前用人工聽雷聲，較不科學，因此比較罕見，過去才有「冬雷不藏、必起國殤」的說法，但現在看來，冬雷都很平常，不是到驚蜇才有。

另外，桃園9點多也有人拍到下起冰雹，氣象局分析，當時該地區環境確實對流發展旺盛，是有可能發展冰雹，這在冬天也是相當少見的現象。