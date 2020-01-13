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冷氣團影響4天發10度低溫特報！今雨最多「最凍時刻曝」　下波冷空氣緊接

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今北台灣、宜蘭整天濕冷，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

冷氣團從12日起影響4天，最冷時刻還沒到！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（13日）持續受到大陸冷氣團影響，北台灣、宜蘭整天濕冷，今晚到周二清晨氣溫會再更低一些；另外，今也是未來一周水氣最多的一天，3000公尺以上高山可能下雪。

氣象局對新竹縣、苗栗縣發布「低溫特報」，今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率。劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今有華南雲雨區水氣從台灣上空通過，除北部、宜蘭有雨外，中部主要降雨在山區，因此高山有飄雪可能，中部平地也有小部分降雨，另外，花蓮、台東也有局部雨勢。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，今晨中部以北低溫約13到15度，少部分地區來到12度，北部白天高溫約17度偏濕冷，中部20度、南部23度；今晚水氣減少轉為乾冷，夜間到周二清晨西半部有些輻射冷卻作用，氣溫會再更低一些，新竹、苗栗和中部可能約12度，並可能持續發布低溫特報。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼劉沛滕說，今是未來一周水氣最多的一天。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，這波冷氣團影響到周三，但威力會慢慢減弱，預估北部周二白天高溫約20度，中南部約23到25度；周二起轉為迎風面北部、東半部降雨，西半部變比較乾冷。

劉沛滕指出，周四氣溫回升，下一波冷空氣在周五影響，目前預估為東北季風等級，北部約14、15度，低溫和這波相比沒那麼冷，水氣也沒這波多。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼本周有兩波冷空氣影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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