蔡英文連任恐遭北京報復　港媒：台灣「國際空間」再被擠壓　軍事威脅持續提升

▲總統蔡英文以破800萬票的成績贏得連任 。（圖／記者李毓康攝）

記者朱世凱／綜合報導

香港《南華早報》報導，觀察人士分析，在蔡英文總統連任後，台灣可能面臨北京當局報復，且施壓力度會比以往更強勁，包含進一步擠壓台灣的「國際空間」，或是持續提升軍事恐嚇，甚至是說服台灣剩下的15個邦交國「斷交」；倘若北京打算施展這樣的手段，將間接讓中美緊張關係多了許多不確定性。

觀察人士也指，在中美關係持續緊張的情況下，預計美國將繼續為蔡英文領導的台灣提​​供強而有力的支持，但中美台三角關係還將取決於美國11月份總統大選，以及北京與華盛頓之間的貿易談判進展。

諾丁漢大學台灣專家蘇利文（Jonathan Sullivan）表示，中美雙方都不想在台灣問題上發生衝突，但這之中還隱含不少未知因素，包含美國總統川普的態度反覆難捉摸，以及他力拚連任的付出，還有兩國處理惡化關係的作法。

▼觀察人士認為，北京的報復作法只會將台灣更加推向美國。（圖／路透社）

蘇利文續指，「總體來說，中美任何一方都不想因為台灣發生對抗，美國當然很感謝蔡英文作風穩健，沒有到處惹事，我推測蔡英文會繼續保持如此謹慎的態度；目前可能有變數的關鍵就在於北京當局，因為北京在台灣問題上已讓自己身陷囹圄；此外，他們還未提供足夠的空間讓蔡英文重新與其展開對話。」

他也透露，「只要美國在台灣問題上沒有採取任何重大行動，那中美雙邊關係就還有機會挽救，因為北京會設法去忍耐這一切。」美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在11日於推特向蔡英文表示祝賀，更稱讚台灣「展示了強大的民主制度力量。」

The U.S. congratulates Dr. Tsai Ing-wen on her re-election in #Taiwan's presidential election. Taiwan once again demonstrates the strength of its robust democratic system. Thank you President Tsai for your leadership in developing a strong U.S. partnership. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2020年1月11日

不過西肯塔基大學台灣政治和兩岸關係專家芮宗泰（Timothy Rich）分析，中國恐怕會在台灣總統大選後規劃一系列報復行動，更糟的想法就是，北京設法拉攏台灣剩餘的15個邦交國，說服他們與台灣斷交「改和中國建交」。部分觀察人士則說，提升軍事威脅肯定是北京會採取的計畫，即便他們早就知道這樣的作法只會將台灣持續推向美國而已。

大陸官媒《環球時報》也發表社評指出，蔡英文連任將增添台海局勢的不確定性，這有可能形成對蔡英文和民進黨走激進路線的鼓舞，使他們在政治上更加有恃無恐，間接加劇在兩岸問題上的極端思維，「在此奉勸蔡英文和民進黨當局不要在兩岸問題上執迷於主觀臆斷，進一步走火入魔。」

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