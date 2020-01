蔡英文連任恐遭北京報復　港媒：台灣「國際空間」再被擠壓　軍事威脅持續提升

▲總統蔡英文以破800萬票的成績贏得連任 。(圖/記者李毓康攝)

記者朱世凱/綜合報導

香港《南華早報》報導,觀察人士分析,在蔡英文總統連任後,台灣可能面臨北京當局報復,且施壓力度會比以往更強勁,包含進一步擠壓台灣的「國際空間」,或是持續提升軍事恐嚇,甚至是說服台灣剩下的15個邦交國「斷交」;倘若北京打算施展這樣的手段,將間接讓中美緊張關係多了許多不確定性。

觀察人士也指,在中美關係持續緊張的情況下,預計美國將繼續為蔡英文領導的台灣提​​供強而有力的支持,但中美台三角關係還將取決於美國11月份總統大選,以及北京與華盛頓之間的貿易談判進展。

諾丁漢大學台灣專家蘇利文(Jonathan Sullivan)表示,中美雙方都不想在台灣問題上發生衝突,但這之中還隱含不少未知因素,包含美國總統川普的態度反覆難捉摸,以及他力拚連任的付出,還有兩國處理惡化關係的作法。

▼觀察人士認為,北京的報復作法只會將台灣更加推向美國。(圖/路透社)

蘇利文續指,「總體來說,中美任何一方都不想因為台灣發生對抗,美國當然很感謝蔡英文作風穩健,沒有到處惹事,我推測蔡英文會繼續保持如此謹慎的態度;目前可能有變數的關鍵就在於北京當局,因為北京在台灣問題上已讓自己身陷囹圄;此外,他們還未提供足夠的空間讓蔡英文重新與其展開對話。」

他也透露,「只要美國在台灣問題上沒有採取任何重大行動,那中美雙邊關係就還有機會挽救,因為北京會設法去忍耐這一切。」美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)則在11日於推特向蔡英文表示祝賀,更稱讚台灣「展示了強大的民主制度力量。」

The U.S. congratulates Dr. Tsai Ing-wen on her re-election in #Taiwan's presidential election. Taiwan once again demonstrates the strength of its robust democratic system. Thank you President Tsai for your leadership in developing a strong U.S. partnership.