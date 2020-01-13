潘恆旭欠1000份雞排神隱　陳柏惟出面緩頰…鬆口曝驚人事實：他是自己人啦！

▲陳柏惟高雄謝票，爆出驚人事實。（圖／攝影中心攝）



記者柯振中／綜合報導

2020大選結果日前出爐，台中市立委第二選區的陳柏惟打敗顏寬恒，成功上任，陳柏惟13日前往高雄謝票。針對潘恆旭日前嗆聲「如果（陳柏惟）選上要發1000份雞排」，至今卻仍神隱的狀況，陳柏惟出面緩頰，其實「潘恆旭是自己人」，民眾不要太過為難。

台灣基進黨的「3Q哥」陳柏惟2019年4月30日宣布參選區域立委選舉，挑戰台中市第二選區，與時任國民黨立委的顏寬恒宣戰。當時潘恆旭曾在臉書上嗆聲，陳柏惟在高雄落選，結果跑到台中參戰，「去台中也選不上」，甚至在鏡頭前再嗆「他選不上啦」，「如果選上我發1000份雞排，在他的選區三民區發。」

▼台灣基進黨陳柏惟回高雄謝票賣福袋 。（圖／記者洪靖宜攝）



不過，選舉結果出爐後，陳柏惟以黑馬之姿，打敗了顏寬恒，成功當選台中市第二選區立委，扳倒了海線顏家。這也讓網友在臉書發起活動，希望找到潘恆旭，要求對方兌現承諾，在三民區發放雞排，但潘恆旭至今仍神隱。

對此，陳柏惟13日下午在高雄謝票時，對著鏡頭替潘恆旭緩頰。陳柏惟說，潘恆旭早前擔任韓國瑜競辦的輔選要員，卻讓更多人看見了韓國瑜的缺點，明面上輔選，暗地裡則削弱了韓國瑜的聲勢，其實是「自己人」，民眾不要太過為難。

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