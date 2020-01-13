6歲童罹「白血病」…治療3年康復返校！同學暖心列隊歡迎

▲同學列隊歡迎奧利佛回到校園。（圖／翻攝自Facebook／Help John Oliver FIGHT Leukemia）



記者張方瑀／綜合報導

或許有很多小孩子不喜歡去上學，但對於罹患白血病的奧利佛（John Oliver Zippay）來說，他最希望的就是能健康地返回校園，和同學們一起坐在教室上課。幸運的是，在經過3年不間斷的治療後，奧利佛終於在8號痊癒回到學校，而他的老師和同學們也都聚集在走廊上，列隊歡迎奧利佛。

WAY TO GO! 6-year-old John Oliver just finished his very last chemo treatment and beat leukemia, so his entire school celebrated by giving him a standing ovation!



MORE: https://t.co/hHslVwwWFv pic.twitter.com/ix3aT8b3UD — FOX 29 (@FOX29philly) January 10, 2020

綜合外媒報導，現年6歲的奧利佛在2016年時，被診斷出罹患急性淋巴球白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia），自此開始往返家忠和醫院化療的日子。

奧利佛的父親約翰（John Zippay）回想起當時的情況，仍感到非常心疼，「奧利佛幼稚園時，某天他跌倒撞到床頭櫃，結果卻臉色蒼白快要昏倒，緊急送醫後經過多次驗血，醫生才告訴我們他罹患了癌症。」約翰也說，就算沒有辦法天天去學校，甚至必須仰賴自學，奧利佛還是每天都很認真學西，希望能夠早日回到學校。

經過漫長的治療，奧利佛終於痊癒，並在8日回到校園，他的老師和同學們也都聚集在走廊上，列隊歡迎他回來。聖海倫天主教小學（St. Helen Catholic School）校長甘農（Patrick Gannon）說，他或許錯過了ㄧ些時間，但不要緊的，現在全班都很高興他能夠痊癒回來。

▲奧利佛用力地敲著象徵康復的鈴鐺。（圖／翻攝自Facebook／Help John Oliver FIGHT Leukemia）



另外，奧利佛的母親梅根（Megan Zippay）也在臉書上公布一段奧利佛準備出院的影片，當時所有的護理人員都圍繞在奧利佛身邊，拿著海報唱著歌，恭喜奧利佛痊癒；最後奧利佛還用力地搖了象徵「康復出院」的鈴鐺，臉上也藏不住喜悅。約翰表示，「我真的替兒子感到驕傲，他用力地替所有沒有機會的孩子搖了鈴鐺。」

►母聖誕節前夕癌逝…留下7子女 鄰居慨送「堆積如山」禮物陪過節

►競爭對手罹癌住院！咖啡廳老闆娘停業 跑去幫對方顧店

►9歲男孩「1年跑193公里」做愛心！ 為癌症病童募款近200萬