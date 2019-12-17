競爭對手罹癌住院！咖啡廳老闆娘停業　跑去幫對方顧店

▲ 琵希主動關閉自己的咖啡廳，到戴維的咖啡廳幫忙 。（圖／翻攝自Instagram ／moonlightcoffeehouse、dmcadams74）

實習記者羅明輝／綜合報導

真是暖心！美國奧勒岡州（Oregon）一間咖啡廳老闆戴維（Dave McAdams）因罹患癌症，必須待在醫院治療，無法工作，沒想到附近另一間咖啡廳的老闆娘琵希（Pixie Adams）得知消息後，竟二話不說就將自己的咖啡廳暫時關店，跑來支援戴維的咖啡廳，甚至還在臉書號召網友一起來消費，幫助戴維募集醫療費。

▲ 琵希暫時關閉自己的咖啡廳 。（圖／翻攝自Instagram ／moonlightcoffeehouse）

據《福斯新聞》報導，琵希在奧勒岡州經營一間名叫「月光咖啡屋」（Moonlight Coffee House）的咖啡廳，日前她聽說附近另一間咖啡廳「本地咖啡店」（Local Coffee Company）的老闆戴維被診斷出癌症末期，立刻趕到對方咖啡廳，主動幫忙顧店，希望能讓戴維的家人能多花時間陪伴他。

琵希還透過月光咖啡屋的臉書及IG發文，積極號召網友一起到「本地咖啡店」消費。她表示，戴維過去曾擔任志工好幾年的時間，擔任社區的體育教練，也為整個社區奉獻了很多。不幸的是，戴維現在正與癌症病魔對抗，她與她的家人此時很需要大家的幫忙，「大家在『本地咖啡店』的消費的每一塊錢，我都將會轉交給戴維和他的妻子蒂娜（Tina），所以呼籲大家快點都來買一杯飲料，然後將活動分享給你的親朋好友，讓我們一起展現整個社區滿滿的愛給戴維和蒂娜。」





▲ 琵希透過IG號召社區民眾一起到戴維的咖啡廳消費 。（圖／翻攝自Instagram／ moonlightcoffeehouse）

「他是個很棒的人，我覺得這是幫助他們夫妻的最好機會。」琵希提到，雖然戴維和她算是商業競爭上的對手，不過他們經常拜訪對方的咖啡店，分享經營的建議，多來以來早已是非常要好的朋友了。另外，自己2017年在開咖啡廳之前，也曾被診斷出罹患乳癌，非常理解要兼顧治療還有工作的平衡是多麼艱難的事。

琵希說道，目前募款活動的進度非常順利，社區居民獻上了充滿源源不絕的愛心，這讓她相當高興，「原來有這麼多人和我一起支持這戴夫與蒂娜！」

另外，由戴維的另一個朋友所建立了GoFundMe募款頁面，現在也早就籌到目標金額，預計這筆錢同樣將會用來協助戴維一家支付醫療費用。

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