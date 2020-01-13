武漢肺炎病原體「真面目曝光」！基因圖譜各國都可閱覽　

▲中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疾病預防控制中心及中國科學院12日將引發「武漢不明肺炎」的新型冠狀病毒數據，上載至基因庫。而病毒在顯微鏡下的影像也首次曝光。目前，大陸仍未公佈病毒的傳播途徑，但有香港專家認為，病毒可能來自蝙蝠的SARS類病毒。

大陸疾控中心12日公開引發武漢不明肺炎的新型冠狀病毒相關資訊，包括完整的病毒基因序列，也上傳了一張新型冠狀病毒的影像。世衞於12日在稍早時也發文感謝，中國願與各地公開病毒的資訊，在保障全球健康上有所貢獻。

香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，有最新的基因序列，實驗室人員可在數日至一星期內設計出新的PCR快速測試，針對性地測試病人樣本是否對武漢新病毒呈陽性反應。他預計，新測試需時3至4小時會有結果。

香港至今累計錄得67宗與武漢肺炎相關的懷疑個案，但暫時未有個案確定染武漢不明肺炎。

此外，港府13日將派出代表團到武漢，參與國家衞健委安排的工作考察，代表團成員包括食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、以及醫院管理局總感染控制主任賴偉文。

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