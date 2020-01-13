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未來7年新增20景點！港政府擬「撥款409億」救海洋公園

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▲香港海洋公園。（圖／中新社）

▲香港海洋公園已連續4年虧損。（圖／中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例風波已持續長達7個月，訪港人數大幅下跌，導致旅遊業狀況慘烈。其中，香港海洋公園已連續虧損4年，先前除了取消調整員工薪水外，甚至還鼓勵請無薪假或提早退休等。對此，香港政府日前擬向海洋公園提供「一次過資助」，共106.4億元（港元，下同，台幣約409億）。

香港海洋公園先前指出，因訪港旅客人數大幅下跌、經濟放緩等因素，去年7至12月的入境旅行團及自由行遊客人數，按年大跌超過6成，「相關財政決定極不容易，但凍薪（不漲工資）避免可能需要的裁員方案，公園的措施還包括嚴格控制營運成本及酌情開支、節省能源、暫停聘請非緊急及非必要職位、鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休。」

《香港01》報導，由於連續4年虧損，香港海油公園早前已向港府提交「全新定位策略發展計劃」建議書。對此，港府也擬向海洋公園提供「一次過資助」，大約106.4億元（台幣約409億），並且延遲2筆政府貸款還款期及豁免繳付利息，涉款共24.66億元（台幣約24.6億元）。

▲香港海洋公園。（圖／中新社）

▲香港海洋公園計畫在未來7年內新增20個新景點。（圖／中新社）

據香港商務及經濟發展局向立法會提交文件顯示，港府認為區內競爭激烈，且海洋公園缺乏大型新設施，故入場人次連年下跌，加上去年下半年因反修例事件，導致7月至12月入場人次僅190萬，相較於去（2018）年同期，下跌了約3成，「是前所未有的情況」。

為了解決財政問題，香港海洋公園向政府提出「全新定位策略發展計劃」，尋求逾百億港元撥款，分三期建及翻新園內設施，包括增設南朗山叢林探險項目、海邊行山棧道、並設置攀石活動、觀光船等，並加強環境保護、生物保育，不同以往增加機動設施、水上樂園等的發展方向。

據悉，新一輪擴建海洋公園措施能夠聚焦生態、保育主題，有望吸引與以往不同的全新客源。而香港海洋公園也將會在未來7年間新增20個新景點，並將公園劃為七大主題區。

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