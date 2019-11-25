控小三喊「終身不孕」騙走3千萬支票！科技男結局狂打臉...她見靈骨塔再補刀

▲開設科技公司的黃姓人夫怒告小三詐欺，卻遭反告偽造文書。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫2014年認識一名女子，2人隨即展開不倫戀！他指控，小三流產後向他謊稱「終身不孕」，取得3張各1千萬元的支票補償，沒想到事後卻又懷孕，還兌領了其中一張支票，怒告對方詐欺。但檢方調查後，給予不起訴處分。郭女反控人夫用自己的名義購買靈骨塔，法院依偽造文書罪判他有期徒刑3月，緩刑2年，可上訴。

黃姓人夫指控，小三出示婦產科診所的診斷說明，向他佯稱自己終身不能受孕，藉以騙他簽下3張各為1千萬面額的支票，沒想到小三之後卻再次懷孕，還兌領其中一張支票，讓他氣得提告。

但檢方調查後發現，黃男曾陪小三到婦產科回診，卻沒有向醫生探詢「終生無法受孕」一事，在得知對方兌領1千萬元後，也曾傳訊息給對方，「沒有了，其實是我欠妳」、「這一切錯誤都是我造成的，也是我逼妳用這樣的手段自保，妳沒有錯」，給予小三不起訴處分。黃男不服向法院聲請交付審判，但於3月遭到駁回。

但一波未平一波又起，小三事後發現，黃男曾趁著同居時，在未經同意的情況下，持她的雙證件購買生前契約及塔位，而她在收到分期催繳通知後，才發現自己被蒙在鼓裡，怒而反告黃男偽造文書。

黃男坦承犯行，辯稱原意是要送禮物給小三，是一時失慮才會犯下錯事。法院審酌，開設科技公司的黃男與小三已達成和解，自承公司財務遭掏空，目前正在處理中，依偽造私文書罪，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。全案仍可上訴。

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